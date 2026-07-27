В Африке строят новый мегаполис на месте океана: он станет "защитной стеной" другого города

Недалеко от нигерийского города Лагоса, прямо в Атлантическом океане, создают новый участок суши, на котором должен появиться новый современный город, который будет называться Эко-Атлантик.

Площадь города, ожидается, будет составлять почти 10 миллионов квадратных метров – и это сравнимо с размерами Мангеттена. А для того чтобы сформировать такую территорию, нужно будет потратить примерно 95 миллионов кубометров песка, пишет Adevarul.Ro .

Как будет выглядеть Эко-Атлантик?

Новый город – это один из самых масштабных проектов Африки, реализуемых прямо у океанского побережья. Для того чтобы создать новую землю для жилых кварталов, офисов и коммуникаций, с морского дна поднимут миллионы тонн песка. А сам город может стать продолжением Лагоса – одного из самых больших мегаполисов континента.

Положили начало проекту уже давно – в начале 2000-х годов. Реализацией занимается компания South Energyx Nigeria Limited вместе с правительством штата Лагос и при поддержке федеральных властей Нигерии. И только к июню 2023 для создания новой суши уже использовали более 75 миллионов кубометров песка.

А вот когда работы достигнут своего завершения, этот объем песка должен вырасти до 95 миллионов кубометров. За последние несколько лет работы уже значительно продвинулись: на официальном сайте проекта отмечается, что первые два этапа создания инфраструктуры нового города уже завершены.

На территории уже проложены:

канализация;

мосты;

сети водоснабжения

Сейчас застройщики готовятся развивать другие части города. Эко-Атлантик станет продолжением острова Виктория – одного из самых популярных районов города Лагос. Песок поднимают с морского дна и засыпают в специально отгороженные участки – и такие работы будут продолжаться до тех пор, пока не образуется достаточно устойчивая основа для будущей застройки.

Зачем нужно построение Эко-Алтантики?

Строительство нового города не только создаст новые рабочие места и дополнительное пространство. Проект имеет еще одну важнейшую цель – он должен сдержать эрозию береговой линии Лагоса. Дело в том, что город расположен рядом с океаном, и уже десятилетиями теряет часть побережья из-за постоянного влияния волн.

Исторические карты показывают, что еще сто лет назад береговая линия проходила практически на 3 километра дальше в сторону океана, чем сейчас, но со временем вода разрушила большую часть суши.

Авторы проекта решили не просто укрепить современный берег, но и восстановить линию побережья, существовавшую в 1905 году – и таким образом новый город одновременно расширит Лагос и станет защитной полосой между ним и Атлантическим океаном.