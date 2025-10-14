Не только Мадрид и Барселона: 6 городов, которые нужно увидеть в Испании
- Украинка, которая живет в Испании, рекомендует посетить шесть городов: Сан-Себастьян, Валенсия, Бильбао, Гранада, Севилья и Тенерифе.
- Каждый из этих городов предлагает уникальные туристические аттракции, такие как музей Гуггенгайма в Бильбао и гора Тейде на Тенерифе.
Украинка, которая живет в Испании и немало путешествует по стране, рассказала, какие города обязательно нужно увидеть во время путешествия.
Поездка в другую страну – это возможность не просто отдохнуть, но и увидеть совсем другую культуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на roksi.sk.
И украинка, побывавшая во многих городах Испании, рассказала, которые нужно увидеть людям, мечтающим о чем-то большем, чем только "море, сангрия и селфи на пляже".
Какие города в Испании стоит посетить?
Сан-Себастьян
Набережная Ла-Конча поразит даже бывалых туристов, но многие едут в город для того, чтобы посетить ресторан La Vina – место, где создали рецепт легендарного баскского чизкейка.
Валенсия
В этом городе точно стоит попробовать паэлью – ведь именно там ее и придумали. Кроме того, нельзя пропустить и прогулку по Городу искусств и наук: она гарантирует не только невероятные воспоминания и опыт, но и инстаграмные фото.
Бильбао
Главная достопримечательность, которую стоит посетить в городе – это музей Гуггенхайма. Это один из крупнейших центров современного искусства в мире.
И сам дом выглядит как произведение искусства,
– поделилась украинка.
Гранада
Гранада – это культурный и творческий город на юге Испании, посреди которого расположено одно из крупнейших чудес света, созданное людьми – Альгамбра. Это историческая достопримечательность мирового класса, которую точно нужно увидеть: поразит не только сам дворец, но и сады и крепость, что его окружают.
Севилья
Если хочется посмотреть на живое выступление фламенко, лучшего места, чем Севилья, расположенной в самом центре Андалусии, не найти. Площадь Испании поражает масштабами и продуманной архитектурой: здание оформлено 48 порталами с керамической плиткой, изображающей сцены из всех провинций Испании, пишет Bon Traveller.
Тенерифе
Для туристов, любящих активный отдых, Тенерифе станет невероятным вариантом, ведь именно здесь расположена самая высокая точка страны – гора Тейде.
Марсианские пейзажи, океан и вид на весь архипелаг – это стоит увидеть собственными глазами,
– рассказала блогерша.
