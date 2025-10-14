Украинка, которая живет в Испании и немало путешествует по стране, рассказала, какие города обязательно нужно увидеть во время путешествия.

Поездка в другую страну – это возможность не просто отдохнуть, но и увидеть совсем другую культуру.

И украинка, побывавшая во многих городах Испании, рассказала, которые нужно увидеть людям, мечтающим о чем-то большем, чем только "море, сангрия и селфи на пляже".

Какие города в Испании стоит посетить?

Сан-Себастьян

Набережная Ла-Конча поразит даже бывалых туристов, но многие едут в город для того, чтобы посетить ресторан La Vina – место, где создали рецепт легендарного баскского чизкейка.

Валенсия

В этом городе точно стоит попробовать паэлью – ведь именно там ее и придумали. Кроме того, нельзя пропустить и прогулку по Городу искусств и наук: она гарантирует не только невероятные воспоминания и опыт, но и инстаграмные фото.

Бильбао

Главная достопримечательность, которую стоит посетить в городе – это музей Гуггенхайма. Это один из крупнейших центров современного искусства в мире.

И сам дом выглядит как произведение искусства,

– поделилась украинка.

Гранада

Гранада – это культурный и творческий город на юге Испании, посреди которого расположено одно из крупнейших чудес света, созданное людьми – Альгамбра. Это историческая достопримечательность мирового класса, которую точно нужно увидеть: поразит не только сам дворец, но и сады и крепость, что его окружают.

Севилья

Если хочется посмотреть на живое выступление фламенко, лучшего места, чем Севилья, расположенной в самом центре Андалусии, не найти. Площадь Испании поражает масштабами и продуманной архитектурой: здание оформлено 48 порталами с керамической плиткой, изображающей сцены из всех провинций Испании, пишет Bon Traveller.

Тенерифе

Для туристов, любящих активный отдых, Тенерифе станет невероятным вариантом, ведь именно здесь расположена самая высокая точка страны – гора Тейде.

Марсианские пейзажи, океан и вид на весь архипелаг – это стоит увидеть собственными глазами,

– рассказала блогерша.

