Українка, що живе в Іспанії та чимало подорожує країною, розповіла, які міста обов'язково потрібно побачити під час подорожі.

Поїздка до іншої країни – це можливість не просто відпочити, але й побачити зовсім іншу культуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на roksi.sk.

І українка, що побувала у багатьох містах Іспанії, розповіла, які потрібно побачити людям, що мріють про щось більше, ніж тільки "море, сангрія та селфі на пляжі".

Які міста в Іспанії варто відвідати?

Сан-Себастьян

Набережна Ла-Конча вразить навіть бувалих туристів, але чимало людей їдуть до міста для того, аби відвідати ресторан La Vina – місце, де створили рецепт легендарного баскського чизкейка.

Валенсія

У цьому місті точно варто скуштувати паелью – адже саме там її й придумали. Окрім того, не можна пропустити і прогулянку Містом мистецтв та наук: вона гарантує не тільки неймовірні спогади та досвід, але й інстаграмні фото.

Більбао

Головна пам'ятка, яку варто відвідати у місті – це музей Гуггенгайма. Це один з найбільших центрів сучасного мистецтва у світі.

І сам будинок виглядає як витвір мистецтва,

– поділилася українка.

Гранада

Гранада – це культурне та творче місто на півдні Іспанії, посеред якого розташоване одне з найбільших чудес світу, створене людьми – Альгамбра. Це історична пам'ятка світового класу, яку точно потрібно побачити: вразить не тільки сам палац, але й сади та фортеця, що його оточують.

Севілья

Якщо хочеться подивитися на живий виступ фламенко, кращого місця, ніж Севілья, що розташована у самому центрі Андалусії, не знайти. Площа Іспанії вражає масштабами та продуманою архітектурою: будівля оформлена 48 порталами з керамічною плиткою, що зображує сцени з усіх провінцій Іспанії, пише Bon Traveller.

Тенерифе

Для туристів, що полюбляють активний відпочинок, Тенерифе стане неймовірним варіантом, адже саме тут розташована найвища точка країни – гора Тейде.

Марсіанські пейзажі, океан та краєвид на весь архіпелаг – це варто побачити на власні очі,

– розповіла блогерка.

