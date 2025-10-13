Тільки у США за останні шість років кількість цифрових кочівників зросла на 147%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure.

Цікаво З 12 жовтня – нові правила перетину кордону: що треба знати українцям

Європейська країна, що вже дуже популярна серед туристів, посіла перше місце за візовими пільгами: термін дії візи триває рік та може бути конвертований у три, а також ця країна посіла третє місце за загальними технологіями та інноваціями.

Яка країна найкраща для цифрових кочівників?

Провідним напрямком для цифрових кочівників після пандемії стала Європа, і такі країни, як Нідерланди, Норвегія та Естонія пропонують чудові можливості та надійну інфраструктуру, а також сприятливу візову політику. 9 з 10 найкращих напрямків для віддалених працівників розташовані у Європі.

Втім, найкращою країною для кочівників все ж є Іспанія. Іноді трапляється так, що цифрові кочівники закохуються у нову країну та хочуть залишитися там назавжди – і отримання громадянства також є основною перевагою іспанської візової системи, мовиться у звіті "Стан незалежності".

Це особливо актуально для осіб з країн зі слабкими паспортами, оскільки вони можуть використовувати цифрове кочівництво як стратегію для отримання другого громадянства та підвищення своєї міжнародної мобільності,

– мовиться у звіті.

Іспанія опинилася першою у рейтингу вдалих для кочівництва країн, отримавши найвищі показники за такими показниками: якість життя, економічне середовище, вартість візи, технології та інновації, переваги візи.

Які ще новини з Іспанії варто знати?