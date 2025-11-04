Бесплатное жилье почти закончилось: Ирландия меняет правила для новоприбывших украинцев

В Ирландии меняют правила размещения украинцев, прибывающих в страну. Подкомитет правительства принял решение сократить срок пребывания в государственном жилье с 90 до 30 дней.

Это нововведение касается новоприбывших и имеет целью разгрузить систему размещения из-за увеличения количества людей, нуждающихся в жилье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTE.

Смотрите также Новые правила в Швейцарии: ряду украинцев будут отказывать в защите

Как пишет Irish Times, в Ирландию ежедневно прибывает ориентировочно 50 граждан Украины, и при сохранении такой тенденции страна могла бы исчерпать доступные места уже в этом месяце. С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 120 тысяч украинцев, из них около 83 тысяч проживают в государственном жилье.

Что известно о новых правилах для украинских беженцев?

Кроме сокращения срока пребывания, правительство также согласилось ввести финансовые взносы для тех, кто работает и проживает в центрах IPAS (система размещения международной защиты).

Предполагается, что жители таких центров еженедельно будут оплачивать часть стоимости жилья – суммы взносов могут колебаться от 15 до 238 евро в неделю, в зависимости от размера дохода.

Министр юстиции Джим О'Каллаган назвал эти предложения "целесообразными", но отметил, что реализация системы может занять 9 – 12 месяцев.

Критика изменений

Организации, работающие с беженцами, резко раскритиковали решение правительства раскритиковали решение правительства. Генеральный директор организации Doras Джон Леннон заявил, что сокращение срока проживания до 30 дней является "плохо продуманным" и может привести к беспризорности украинских семей.

90 дней – это минимальный срок, чтобы найти следующее жилье. Сокращение до 30 дней создаст больше проблем, чем решит,

– подчеркнул Леннон.



Ирландия меняет правила для новоприбывших украинцев / Фото Unsplash

Что будет с украинцами в ЕС после 2027 года?