Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Чернышов во время встречи с журналистами в Люксембурге, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейская правда".

Что известно о временной защите?

По словам Чернышова, Евросоюз продлил действие временной защиты до марта 2027 года. Это решение, подчеркнул чиновник, важно для того, чтобы украинцы могли планировать свою жизнь и чувствовать себя в безопасности.

Очень важно предоставить этим людям ясность для планирования их жизни и для их безопасности,

– сказал вице-премьер.

Справка. Сейчас, по официальным данным по официальным данным Eurostat, под временной защитой в ЕС находятся около 5 миллионов украинцев, большинство из которых выехали после начала полномасштабного вторжения РФ.

В то же время 60% украинцев разместились в:

Германии,

Польше,

Чехии.

Германия приняла больше всего – более 1,2 миллиона человек.



Сколько украинцев находятся за границей / Фото Eurostat

Какими будут дальнейшие шаги ЕС?

Еврокомиссия уже подготовила рекомендации для Совета ЕС, чтобы государства-члены могли скоординировано завершить программу временной защиты. Украинцам, которые остаются в Европе, предложат два варианта:

получить новый правовой статус в стране пребывания;

или получить помощь в возвращении в Украину.

