Новые правила касаются только тех украинцев, которые приедут в Швейцарию после 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SRF.

Отныне автоматический статус защиты S не распространяется на тех, кто прибывает непосредственно из семи западных областей Украины:

Волынской,

Ровенской,

Львовской,

Тернопольской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой.

Как сообщает SRF, это решение правительство Швейцарии приняло еще в начале октября. Власти объяснили его тем, что возвращение в упомянутые регионы считается "приемлемым и безопасным", поскольку они расположены вдали от активных боевых действий.

Кого касаются изменения?

Новые правила будут распространяться только на тех украинцев, которые прибудут в Швейцарию после 1 ноября 2025 года. Те, кто уже получил статус защиты S, остаются под его действием и могут в дальнейшем проживать, работать и пользоваться социальными гарантиями.

Также исключение будет действовать для лиц, которым необходимы особые условия для возвращения – например, по состоянию здоровья или другие обстоятельства.



В Европе изменили правила для украинских беженцев / Фото Unsplash

Что дает статус защиты S?

Как пишет SEM, статус S в Швейцарии предусматривает право на проживание, работу, социальную помощь и свободу передвижения. Его могут получить только те украинцы, которые проживали на территории Украины до 24 февраля 2022 года – даты начала полномасштабного вторжения России.

По данным SRF, изменения затронут лишь небольшую долю украинцев – примерно 10% тех, кто сейчас находится в Швейцарии, происходят из областей, которые правительство признало безопасными.

