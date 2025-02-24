Кто может получить гражданство Польши: 5 разных путей

Есть несколько путей, как можно получить польское гражданство. Однако не все из них просты.

В общем самый простой путь получить польское гражданство через Карту поляка. Однако для того, чтобы стать гражданином Польши, не обязательно иметь польские корни. Об этом пишет 24 Канал.

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Кто может получить гражданство Польши

Через натурализацию. Иностранец может подать заявку на гражданство после 3 лет непрерывного проживания в Польше на основании разрешения на постоянное проживание или статуса долгосрочного резидента ЕС. Однако нужно иметь стабильный доход и знать польский язык на уровне B1.

Иностранец может подать заявку на гражданство после 3 лет непрерывного проживания в Польше на основании разрешения на постоянное проживание или статуса долгосрочного резидента ЕС. Однако нужно иметь стабильный доход и знать польский язык на уровне B1. Через брак с гражданином Польши. В случае такого брака можно подать заявку на гражданство после 2 лет постоянного проживания в Польше.

В случае такого брака можно подать заявку на гражданство после 2 лет постоянного проживания в Польше. Через Карту поляка. Если есть польские корни, то можно получить Карту поляка, а затем податься на гражданство через 1 год постоянного проживания в Польше. В то же время стоит заметить, что для получения Карты поляка необходимо владение польским языком.

Если есть польские корни, то можно получить Карту поляка, а затем податься на гражданство через 1 год постоянного проживания в Польше. В то же время стоит заметить, что для получения Карты поляка необходимо владение польским языком. По праву крови. Если хотя бы один из родителей является гражданином Польши, то ребенок автоматически получает польское гражданство.

Если хотя бы один из родителей является гражданином Польши, то ребенок автоматически получает польское гражданство. По решению президента Польши. Президент Польши может предоставить гражданство любому человеку, даже если он не соответствует общим требованиям. Однако это крайне редкие случаи, часто связаны с особыми заслугами перед Польшей.

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