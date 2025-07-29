Официальный журнал Министерства обороны Албании выпустил статью с изображением, где часть греческой территории обозначена как "албанская". Это вызвало большое возмущение в Афинах.

В материале Берлинский конгресс 1878 года Минобороны Албании заявило, что некоторые земли Греции якобы "исторически" принадлежат им. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Newsbomb.gr.

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На какие территории Греции посягнула Албания?

Gazeta Ushtria по случаю 147-й годовщины Берлинского конгресса опубликовала карту, где Корфу, Превеза, Игуменица, Нарды, Иоанина и Гревена обозначены как "исторические албанские территории".

Авторы статьи заявили, мол, то, что эти территории принадлежат Греции – якобы "историческая несправедливость" в отношении албанцев.



Статья в газете Минобороны Албании / newsbomb.gr

Зато представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что эта статья "является абсолютно неисторической". Он сказал, что в тот период Албании как независимого государства еще не существовало.

Он также пояснил, что те земли находились под управлением Османской империи, и жили там преимущественно греки.

Греция отмечает по всем направлениям, что в период, когда прилагаются усилия для укрепления отношений между двумя странами, такие публикации могут иметь только негативное влияние,

– заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис.

Министерство иностранных дел Греции передало Албании соответствующую ноту протеста. Оно заявило, что такие публикации могут иметь только негативное влияние.

Напомним, что в конце мая в Чехии разгорелся скандал из-за учебника истории – чехам не понравилось упоминание о происхождении славян с территории современной Украины.