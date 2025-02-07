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7 февраля, 18:05
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Гренландия активирует пункт о независимости: заговорили о референдуме по отделению от Дании

Анастасия Кушпит

Лидер правящей партии Гренландии выступил за независимость острова от Дании. Он заявил, что нужно как можно быстрее провести референдум по этому вопросу.

Лидер социал-демократической партии Гренландии "Сиумут" Эрик Йенсен заявил, что страна хочет деколонизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DR.

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За что выступает правящая партия Гренландии

Ранее в партии "Сиумут" были разногласия по этому вопросу, однако теперь ее председатель Эрик Йенсен поддержал путь к независимости.

Он отметил, что его партия поддерживает активизацию статьи 21 Закона о самоуправлении, в которой говорится о возможности проведения референдума о независимости.

Сейчас в Гренландии уже действует комиссия, которая исследует правовой путь к государственности.

У нас есть наработки комиссии, которые были приняты. Кроме того, мы можем делать что-то параллельно, мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с правительством Дании. Это то, на чем мы будем строить предвыборную кампанию,
– заявил лидер партии.

11 марта этого года в Гренландии состоятся выборы. Но Йенсен заявил, что ожидает проведения референдума "в следующий избирательный период".

Это то, чего мы хотим достичь. Это наша амбиция. Но, конечно, это должно происходить в тесном сотрудничестве с населением Гренландии. И это очень важно. Чтобы ни у кого не было сомнений относительно того, за что голосовать. Мы хотим, чтобы к нам относились как к равным. Мы не были равными уже много лет. Мы видели много наших сограждан в Гренландии, с которыми обращались неравноправно. Мы хотим деколонизации,
– заявил Йенсен.

В то же время он отметил, что население должно быть проинформировано о последствиях. Также Гренландии еще следует рассмотреть "некоторые финансовые аспекты".