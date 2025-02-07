Лидер социал-демократической партии Гренландии "Сиумут" Эрик Йенсен заявил, что страна хочет деколонизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DR.

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За что выступает правящая партия Гренландии

Ранее в партии "Сиумут" были разногласия по этому вопросу, однако теперь ее председатель Эрик Йенсен поддержал путь к независимости.

Он отметил, что его партия поддерживает активизацию статьи 21 Закона о самоуправлении, в которой говорится о возможности проведения референдума о независимости.

Сейчас в Гренландии уже действует комиссия, которая исследует правовой путь к государственности.

У нас есть наработки комиссии, которые были приняты. Кроме того, мы можем делать что-то параллельно, мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с правительством Дании. Это то, на чем мы будем строить предвыборную кампанию,

– заявил лидер партии.

11 марта этого года в Гренландии состоятся выборы. Но Йенсен заявил, что ожидает проведения референдума "в следующий избирательный период".

Это то, чего мы хотим достичь. Это наша амбиция. Но, конечно, это должно происходить в тесном сотрудничестве с населением Гренландии. И это очень важно. Чтобы ни у кого не было сомнений относительно того, за что голосовать. Мы хотим, чтобы к нам относились как к равным. Мы не были равными уже много лет. Мы видели много наших сограждан в Гренландии, с которыми обращались неравноправно. Мы хотим деколонизации,

– заявил Йенсен.

В то же время он отметил, что население должно быть проинформировано о последствиях. Также Гренландии еще следует рассмотреть "некоторые финансовые аспекты".