Миллионы иммигрантов под ударом: США закрывают привычный путь к грин-карте
Администрация президента Дональда Трампа вновь заставляет нервничать мигрантов, которые хотят получить грин-карту в США. Отныне большинство заявителей больше не смогут оформлять постоянное проживание, находясь на территории страны.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе USCIS – Службы гражданства и иммиграции США.
Что изменилось?
Ранее многие иммигранты могли подавать документы на грин-карту непосредственно из США через процедуру Adjustment of Status (AOS) – изменение статуса внутри страны. Теперь американские власти фактически возвращают старую модель: заявителям придется возвращаться в свою страну и проходить процедуру через консульства США за рубежом.
В ведомстве заявили, что Adjustment of Status больше не считается "обычным правом", а будет рассматриваться только как "исключительная мера" и "административная услуга". Представитель USCIS Зак Калер объяснил, что новые правила должны перекрыть "лазейки" в иммиграционной системе.
Иностранец, который временно находится в США и хочет получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления, кроме исключительных обстоятельств,
– заявил он.
Кого это затронет?
Новые ограничения могут коснуться миллионов людей, в частности:
- студентов с визами F-1;
- владельцев рабочих виз H-1B;
- туристов B-1/B-2;
- членов семей граждан США;
- временных работников;
- части заявителей с гуманитарными статусами.
В то же время отдельные исключения могут остаться для:
- беженцев;
- лиц с временным защищенным статусом;
- жертв домашнего насилия;
- гуманитарных категорий.
Но каждый случай теперь будет рассматриваться отдельно.
Почему новое правило вызвало критику?
Критики предупреждают, что новые правила могут создать огромные очереди в американских консульствах, разлучать семьи на месяцы или годы и заставлять людей оставлять работу и жилье. Особое беспокойство вызывает ситуация высококвалифицированных специалистов – врачей, инженеров, исследователей и IT-специалистов.
У Cato Institute назвали новое правило "нелогичным" и предупредили, что США рискуют потерять таланты, которые могут выбрать другие страны для работы и жизни. Юристы также предупреждают о другой проблеме: люди, которые уже подались на грин-карту и ждали решения, могут оказаться под риском накопления "нелегального пребывания" в США.
Это потенциально может привести к:
- запрету на повторный въезд в США на 3 – 10 лет;
- депортации;
- проблемам с повторным получением виз.
Кроме того, новые правила могут значительно упростить работу иммиграционной полиции по выявлению и задержанию иммигрантов.
Что этому предшествовало?
Новое решение стало продолжением масштабной иммиграционной политики администрации Трампа, направленной на ограничение как нелегальной, так и легальной иммиграции. Ранее администрация:
- сократила программы временной защиты;
- ограничила прием беженцев;
- ужесточила правила для студенческих и рабочих виз;
- усложнила часть гуманитарных программ.
Демократические конгрессмены уже заявили, что Белый дом "намеренно усложняет легальную иммиграцию". По официальным данным, только в 2024 фискальном году постоянное проживание в США получили около 1,4 миллиона человек. Теперь процесс для многих из них может стать значительно длиннее и сложнее.