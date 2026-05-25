Миллионы иммигрантов под ударом: США закрывают привычный путь к грин-карте

Администрация президента Дональда Трампа вновь заставляет нервничать мигрантов, которые хотят получить грин-карту в США. Отныне большинство заявителей больше не смогут оформлять постоянное проживание, находясь на территории страны.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе USCIS – Службы гражданства и иммиграции США.

Что изменилось?

Ранее многие иммигранты могли подавать документы на грин-карту непосредственно из США через процедуру Adjustment of Status (AOS) – изменение статуса внутри страны. Теперь американские власти фактически возвращают старую модель: заявителям придется возвращаться в свою страну и проходить процедуру через консульства США за рубежом.

В ведомстве заявили, что Adjustment of Status больше не считается "обычным правом", а будет рассматриваться только как "исключительная мера" и "административная услуга". Представитель USCIS Зак Калер объяснил, что новые правила должны перекрыть "лазейки" в иммиграционной системе.

Иностранец, который временно находится в США и хочет получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления, кроме исключительных обстоятельств,

– заявил он.

Кого это затронет?

Новые ограничения могут коснуться миллионов людей, в частности:

студентов с визами F-1;

владельцев рабочих виз H-1B;

туристов B-1/B-2;

членов семей граждан США;

временных работников;

части заявителей с гуманитарными статусами.

США закрывают привычный путь к грин-карте / Фото Pexels

В то же время отдельные исключения могут остаться для:

беженцев;

лиц с временным защищенным статусом;

жертв домашнего насилия;

гуманитарных категорий.

Но каждый случай теперь будет рассматриваться отдельно.

Почему новое правило вызвало критику?

Критики предупреждают, что новые правила могут создать огромные очереди в американских консульствах, разлучать семьи на месяцы или годы и заставлять людей оставлять работу и жилье. Особое беспокойство вызывает ситуация высококвалифицированных специалистов – врачей, инженеров, исследователей и IT-специалистов.

У Cato Institute назвали новое правило "нелогичным" и предупредили, что США рискуют потерять таланты, которые могут выбрать другие страны для работы и жизни. Юристы также предупреждают о другой проблеме: люди, которые уже подались на грин-карту и ждали решения, могут оказаться под риском накопления "нелегального пребывания" в США.

Это потенциально может привести к:

запрету на повторный въезд в США на 3 – 10 лет;

депортации;

проблемам с повторным получением виз.

Кроме того, новые правила могут значительно упростить работу иммиграционной полиции по выявлению и задержанию иммигрантов.

Что этому предшествовало?

Новое решение стало продолжением масштабной иммиграционной политики администрации Трампа, направленной на ограничение как нелегальной, так и легальной иммиграции. Ранее администрация:

сократила программы временной защиты;

ограничила прием беженцев;

ужесточила правила для студенческих и рабочих виз;

усложнила часть гуманитарных программ.

Демократические конгрессмены уже заявили, что Белый дом "намеренно усложняет легальную иммиграцию". По официальным данным, только в 2024 фискальном году постоянное проживание в США получили около 1,4 миллиона человек. Теперь процесс для многих из них может стать значительно длиннее и сложнее.