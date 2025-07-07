В ЕС назначили спецпредставителя по вопросам украинцев

Европейский Союз назначил бывшего еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон специальным представителем по вопросам украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра – министра национального единства Украины Алексея Чернышева.

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Чем будет заниматься Илва Йоханссон

Алексей Чернышов поздравил Илву Йоханссон с назначением на должность Специального представителя Европейского Союза по вопросам украинцев.

По его словам, создание этой должности стало еще одним сигналом неизменной солидарности ЕС с украинским народом.

Роль Спецпредставителя заключается в усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, в частности развитии сети Центров единства,

– написал Чернышев.

Ранее Илва Йоханссон занимала должность Еврокомиссара по вопросам внутренних дел.

Вице-премьер-министр добавил, что чиновница хорошо знакома с украинским контекстом и неоднократно посещала Украину с начала полномасштабного вторжения.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество для поддержки наших граждан в Европе,

– подытожил Алексей Чернышев.

Напомним, 12 июня журналисты Politico сообщили, что в Европейском Союзе создадут должность специального представителя по вопросам украинцев на территории ЕС.

Тогда же источники издания рассказали, что Илва Йоханссон займет вновь созданную должность, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии в отношении украинских беженцев.