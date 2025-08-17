Украинка, живущая в Японии, рассказала о необычных технологиях в стране, которые могут удивить многих украинцев.

Япония – это страна, известная своими технологиями, и многие вещи там могут удивить, сообщает 24 Канал со ссылкой на lenna_mazur.

Что может удивить в Японии?

Первое, о чем рассказала украинка – это необычные сиденья в поездах. Оказывается, в Японии они могут разворачиваться в любую сторону.

Вы можете ехать лицом по ходу движения, против, или даже сидеть напротив друзей. Просто и удобно,

– поделилась девушка.

Еще одна необычная вещь, которую не найти в Украине – это сушилки для зонтов. Все, что нужно сделать – это вставить зонт в сушилку, и за секунду он уже высохнет – и можно забыть о каплях на полу.

Украинка рассказала о необычных вещах в Японии: смотрите видео

А если во время путешествия по Японии вы хотите немного уединиться, существуют автобусы с капюшонами над сиденьями. Этот капюшон позволяет не только избежать нежелательных разговоров, но и блокирует свет и дает возможность комфортно вздремнуть даже днем.

Последняя вещь, что точно удивит в Японии – это лекарства в аптеках – вместо обычных упаковок выдают предварительно расфасованные пакетики, на каждом из которых будет указано имя и точное время приема лекарств.

Такие расфасованные лекарства удобно брать в дорогу – ведь так точно ничего не напутаете ни со временем, ни с дозировкой.

