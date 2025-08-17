Технології з 2050 року: українка розповіла, що точно здивує туристів в Японії
- В Японії існують незвичні технології, такі як сидіння в потягах, що розвертаються, сушарки для парасольок, автобуси з капюшонами над сидіннями та попередньо розфасовані ліки в аптеках.
- Ці технології роблять подорожі комфортнішими, дозволяючи, наприклад, уникати небажаних розмов або плутанини з часом прийому ліків.
Українка, що живе у Японії, розповіла про незвичні технології в країні, які можуть здивувати багатьох українців.
Японія – це країна, що відома своїми технологіями, і чимало речей там можуть здивувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на lenna_mazur.
Що може здивувати в Японії?
Перше, про що розповіла українка – це незвичні сидіння в потягах. Виявляється, в Японії вони можуть розвертатися у будь-який бік.
Ви можете їхати обличчям по ходу руху, проти, або ж навіть сидіти навпроти друзів. Просто і зручно,
– поділилася дівчина.
Ще одна незвична річ, яку не знайти в Україні – це сушарки для парасоль. Все, що потрібно зробити – це вставити парасольку у сушарку, і за секунду вона вже висохне – і можна забути про краплі на підлозі.
Українка розповіла про незвичні речі в Японії: дивіться відео
А якщо під час подорожі Японією ви хочете трохи усамітнитися, існують автобуси з капюшонами над сидіннями. Цей капюшон дозволяє не тільки уникнути небажаних розмов, але й блокує світло та дає можливість комфортно подрімати навіть вдень.
Остання річ, що точно здивує в Японії – це ліки в аптеках – замість звичайних упаковок видають попередньо розфасовані пакетики, на кожному з яких буде зазначено ім'я та точний час прийому ліків.
Такі розфасовані ліки зручно брати в дорогу – адже так точно нічого не наплутаєте ані з часом, ані з дозуванням.
