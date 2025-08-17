Японія – це країна, що відома своїми технологіями, і чимало речей там можуть здивувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на lenna_mazur.

Що може здивувати в Японії?

Перше, про що розповіла українка – це незвичні сидіння в потягах. Виявляється, в Японії вони можуть розвертатися у будь-який бік.

Ви можете їхати обличчям по ходу руху, проти, або ж навіть сидіти навпроти друзів. Просто і зручно,

– поділилася дівчина.

Ще одна незвична річ, яку не знайти в Україні – це сушарки для парасоль. Все, що потрібно зробити – це вставити парасольку у сушарку, і за секунду вона вже висохне – і можна забути про краплі на підлозі.

Українка розповіла про незвичні речі в Японії: дивіться відео

А якщо під час подорожі Японією ви хочете трохи усамітнитися, існують автобуси з капюшонами над сидіннями. Цей капюшон дозволяє не тільки уникнути небажаних розмов, але й блокує світло та дає можливість комфортно подрімати навіть вдень.

Остання річ, що точно здивує в Японії – це ліки в аптеках – замість звичайних упаковок видають попередньо розфасовані пакетики, на кожному з яких буде зазначено ім'я та точний час прийому ліків.

Такі розфасовані ліки зручно брати в дорогу – адже так точно нічого не наплутаєте ані з часом, ані з дозуванням.

