Особливо важливо зважати на безпечність міста під час переїзду за кордон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тож розповідаємо про найбільш безпечні міста – і деякі з них можуть неабияк здивувати.

Дубровник

Хорватське місце посідає перше місце у списку згідно з аналізом туристичної компанії Riviera Travel. Загальний бал безпеки міста – 44,14. Окрім того, що Дубровник – це дуже безпечне місто, воно потішить туристів і архітектурою, а також статусом перлини Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місто також відоме як "перлина Адріатики", та має Старе місто, яке точно потрібно дослідити під час відвідування.



Дубровник може бути найбезпечнішим містом Європи / Фото Pexels

Таллінн

Столиця Естонії посідає почесне друге місце у списку із загальним балом безпеки 55,81. Таллінн – це ще одне місто, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і також має середньовічну архітектуру. Окрім того, у місті є безліч ресторанів та кафе зі стравами місцевої кухні.

Варшава

За останні п'ять років у Варшаві спостерігається "помірне" зростання злочинності, але її загальний рівень залишається низьким.

Чимало туристів приваблює багата історія міста та величезний вибір ресторанів з польською кухнею.

Прага

Столиця Чехії посідає четверте місце у списку, і це популярне європейське місто щодня відвідують тисячі туристів. І недарма – Прага може похвалитися не тільки безпечністю, але й готичними соборами та панорамними горизонтами.

Краків

В Кракові розташована найбільша в Європі середньовічна ринкова площа, а також там точно варто дослідити Старе місто, яке також є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

