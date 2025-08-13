Особенно важно учитывать безопасность города во время переезда за границу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Поэтому рассказываем о наиболее безопасных городах – и некоторые из них могут изрядно удивить.

Дубровник

Хорватское место занимает первое место в списке согласно анализу туристической компании Riviera Travel. Общий балл безопасности города – 44,14. Кроме того, что Дубровник – это очень безопасный город, он порадует туристов и архитектурой, а также статусом жемчужины Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город также известен как "жемчужина Адриатики", и имеет Старый город, который точно нужно исследовать во время посещения.



Дубровник может быть самым безопасным городом Европы / Фото Pexels

Таллинн

Столица Эстонии занимает почетное второе место в списке с общим баллом безопасности 55,81. Таллинн – это еще один город, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и также имеет средневековую архитектуру. Кроме того, в городе есть множество ресторанов и кафе с блюдами местной кухни.

Варшава

За последние пять лет в Варшаве наблюдается "умеренный" рост преступности, но ее общий уровень остается низким.

Немало туристов привлекает богатая история города и огромный выбор ресторанов с польской кухней.

Прага

Столица Чехии занимает четвертое место в списке, и это популярный европейский город ежедневно посещают тысячи туристов. И недаром – Прага может похвастаться не только безопасностью, но и готическими соборами и панорамными горизонтами.

Краков

В Кракове расположена крупнейшая в Европе средневековая рыночная площадь, а также там точно стоит исследовать Старый город, который также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что в одной популярной туристической стране появляются пляжи-призраки – все из-за высоких цен.