Чрезмерный туризм – это проблема, с которой пришлось столкнуться почти всем регионам Испании, и на Балеарских островах она самая острая. Поэтому популярная Ибица объявила об ограничении дорожного движения, сообщает Express.
Какие новые правила вводят на Ибице?
Совет Ибицы в этом году предложил установить на лето максимальное количество транспортных средств, что могут быть на дорогах Балеарских островов. И оно будет составлять 18 918.
Эти правила в конце концов планируют ввести на всех четырех островах архипелага, а после того, как правила сначала вступят в силу на Ибице и Ферментере, они станут общим законом.
Эти новые правила – часть большего пятилетнего плана, направленного на сокращение дорожного движения. В конце концов это должно облегчить путешествия и для жителей, и для туристов в течение наиболее нагруженных месяцев сезона, пишет Euronews. Эти меры ещё должен одобрить парламент Балеарских островов, но планируется, что они будут действовать с 1 июня по 15 сентября.
Только в 2024 году Ибица приняла 3,27 миллиона туристов – а это означает, что на каждого местного жителя приходилось 20 путешественников.
Что еще нужно знать туристам?
