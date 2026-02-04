В этом месяце в честь крупнейшего зимнего праздника в Испании Барселона планирует раздать тысячи бесплатных билетов, чтобы туристы и местные могли посетить культовый собор Саграда Фамилия, пишет Express.

Почему в Барселоне раздают бесплатные билеты в собор?

Обычно билет в невероятный собор, строящийся уже 140 лет, стоит 30 евро – но в этом месяце счастливчики могут насладиться культовой достопримечательностью Барселоны вполне бесплатно. Осмотреть современный вид здания можно будет в конкретные часы 14 и 15 февраля во время фестиваля Санта-Эулалия.

Около 8500 билетов будет распределено путем розыгрыша на официальном сайте Саграда Фамилия. Розыгрыш завершится 8 февраля в 21:00, а результаты объявят на следующий день. Счастливчики, которые получат бесплатные билеты, выиграют экскурсию по внутренней части базилики, музеем и соседним зданием.

Бесплатно открывает свои двери собор уже не впервые: уже пять лет подряд на время празднования фестиваля выделяют бесплатные билеты. Кроме того, подобное мероприятие Саграда Фамилия организует для празднования Le Merce, ежегодного уличного празднования в Барселоне.

Только в 2024 году эта невероятная достопримечательность, что до сих пор остается незаконченной (уже более века) из-за смерти главного архитектора Антонио Гауди, приняла 4,8 миллиона человек – то есть около 16 000 человек в день. Это делает Саграда Фамилию самой посещаемой достопримечательностью Испании.



В Саграда Фамилия можно будет попасть бесплатно / Фото Pexels

Что известно о строительстве Саграда Фамилии?

Строительство началось 19 марта 1882 года. Руководство им взял на себя Антонио Гауди – архитектор посвятил проекту 43 года своей жизни и работал над ним вплоть до смерти в 1926 году. Строительство финансируется полностью частными пожертвованиями и продажей билетов. Базилика имеет три грандиозных фасада и 18 башен.

Еще в октябре Саграда Фамилия официально стала самой высокой церковью в мире – она достигла официальной высоты 162,91 метра, но строительство еще не завершено. Когда через несколько месяцев все работы закончат, Саграда Фамилия достигнет высоты в 172 метра.

Впрочем, церковь спроектировали так, чтобы она намеренно оставалась на 1 метр ниже холма Монжуик с плоской вершиной, расположенного в Барселоне. Гауди считал, что его творение не должно превышать творение бога.

Саграда Фамилия – это один из самых длинных проектов строительства в мире. Неоднократно он испытывал задержки – из-за смерти архитектора, гражданскую войну в Испании и недавно из-за пандемии COVID-19.

