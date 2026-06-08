Финская авиакомпания запускает новую функцию на самолетах: пассажирам она понравится

Финская авиакомпания планирует добавить на борта своих самолетов одну функцию, которая точно понравится пассажирам – интернет. Finnair уже ведет переговоры с проектами Starlink от SpaceX и Leo от Amazon.

План по внедрению интернета на борта самолетов компания Finnair планирует разработать уже в этом году, и о том, когда именно будет объявлено решение, говорить еще рано, пишет Bloomberg.

Интересно Из-за этой закуски на борту самолета могут оштрафовать на сотни евро: туристы и не догадываются

Что известно о новой функции на самолетах Finnair?

Доступ к интернету прямо во время полета – это функция, которую пассажиры ценят очень высоко, и скоро она может появиться и на бюджетных финских рейсах.

Мы ведем переговоры со всеми поставщиками услуг. Это дает нам прекрасную возможность оценить, какая платформа связи будет актуальной в будущем,

– заявил генеральный директор Finnair Туркка Куусисто.

Сейчас популярным выбором для авиакомпаний, что хотят иметь скоростной интернет на борту, остается Starlink – в прошлом году немало компаний, в том числе и Emirates, Deutsche Lufthansa AG и United Airlines Holdings Inc. выбрали именно SpaceX. Другие же компании обращаются за этой услугой к Amazon, в частности к Delta Air Lines Inc.

На фоне войны на Ближнем востоке спрос на рейсы из Европы в Азию достаточно высокий, поэтому финская авиакомпания выигрывает от того, что путешественники выберут именно ее. А вот спрос на рейсы в США совсем не изменился.

Представитель Finnair также заверил, что авиакомпания до сих пор имеет оптимистичные прогнозы относительно запасов авиационного топлива на лето. Впрочем, длительная война в Иране означает, что риски сбоев в поставках топлива все еще высоки.

Что еще нужно знать туристам?

Многие пассажиры на фоне подорожания авиационного топлива столкнулись с тем, что цены на уже приобретенные билеты на самолет повысились, и их заставили доплатить дополнительную сумму. Впрочем, в ЕС четко объяснили – такие взыскания являются незаконными.

А в случае, если из-за повышения цен рейс отменяют, пассажир имеет право на полную компенсацию, если об этом сообщили менее чем за 14 дней до вылета.