Европа готовится к аномальной жаре: Испания создает систему климатических укрытий

После рекордно жаркого лета, Испания стала одной из первых стран Европы, которая запускает масштабную сеть так называемых "климатических приютов" для населения. Инициативу объявило правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса как часть новой стратегии адаптации к климатическим изменениям.

Как сообщает Euronews, только за одно лето экстремальная погода нанесла ЕС ущерб минимум на 43 миллиарда евро. Но самая большая потеря, конечно, человеческие жизни.

Что такое "климатические укрытия"?

Речь идет о специально оборудованных общественных пространствах, где люди могут безопасно переждать периоды экстремальной жары. Обычно такие локации включают:

кондиционированные помещения,

доступ к питьевой воде,

зоны отдыха и охлаждения,

возможность находиться несколько часов бесплатно.

Как говорится на сайте Barcelona for Climate, в Барселоне уже функционирует около 400 таких пунктов, размещенных в:

библиотеках

музеях,

спортивных комплексах,

торговых центрах.



Где в Барселоне расположены "климатические укрытия" / Фото Barcelona for Climate

Почему это стало необходимостью?

Решение приняли после волн аномальной жары, когда температура в отдельных регионах Испании достигала +45 градусов. По данным Euronews, в 2025 году в стране было зафиксировано более 150 тысяч смертей, связанных с жарой, причем значительная часть случаев стала следствием длительного пребывания людей в перегретых помещениях или на улице.

Добавим, что экстремальная жара уже стала проблемой для большей части Европы. В прошлом году волны высоких температур фиксировались также в:

Франции,

Италии,

Португалии,

Великобритании,

даже Финляндии, где один из катков временно переоборудовали под климатическое убежище.

Исследовательница Центра цифровой трансформации и управления Открытого университета Каталонии Эльвира Хименес назвала экстремальную жару "самой смертоносной экологической опасностью" в Европе. Она отмечает, что наибольший рост смертности наблюдается в южных странах ЕС – Испании, Италии, Греции, Франции, Хорватии, Кипре, Словении, Мальте и Сербии.

По ее мнению, климатические убежища должны стать не временной мерой, а частью долгосрочного переосмысления городской инфраструктуры - вместе с развитием зеленых зон и изменениями в транспортных системах.

