Некоторые украинцы теряют временную защиту в Чехии и узнают об этом совершенно случайно. Из-за небольшой мелочи они теряют визу, работу и возможность легального пребывания в стране.

Поэтому таким людям приходится или уезжать из страны, или подавать новое заявление на временную защиту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Blesk.cz.

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Из-за чего можно потерять временную защиту в Чехии?

При подаче заявления всегда сообщается актуальное место жительства. Однако если вы переехали и забыли указать об изменениях, или сделали это ненадлежащим образом, то временная защита теряется.

То есть такое может случиться, если владелец жилья вас выписал.

Если МВД Чехии это заметило, оно аннулирует этот адрес в реестре, и человек автоматически привязывается к Департаменту по вопросам убежища и миграционной политики. А статус защиты автоматически аннулируется через 90 дней после прописки в Департаменте.

Есть десятки случаев, когда иностранцы узнают о потере своей защиты только постфактум - например, во время визита в учреждение или когда страховая компания информирует работодателя об исключении работника с учета,

– рассказала директор кадрового агентства Hofmann Personal Габриэлу Грбачкова.

Как проверить свой адрес проживания в Чехии?

Это можно проверить онлайн в Портале гражданина. Если там указано, что ваш адрес – офис Министерства внутренних дел, то нужно как можно скорее сообщить актуальный адрес.

Также проверить адрес прописки можно по номеру Информационной линии о временной защите: +420 974 801 802.

К слову, напомним, что недавно в Чехии изменили правила помощи для беженцев с инвалидностью.