В Польше меняются правила для водителей: вот за что могут забрать права

Уже со следующей недели в Польше вступят в силу новые правила для водителей – и для того, чтобы не потерять права, или не получить неприятный штраф, украинцам стоит с ними ознакомиться.

Дополнительные ограничения по правилам дорожного движения начнут действовать в Польше уже 30 марта 2026 года. Они повлияют больше всего на молодых водителей и мотоциклистов, пишет InPoland.

Как изменятся правила для водителей в Польше?

В Польше приняли расширение действия статьи 102 закона о водителях транспортных средств – и согласно ему полицейские будут обязаны лишать прав на три месяца за дрифт или езду на мотоцикле или мопеде на переднем колесе.

Если водитель намеренно будет вызывать пробуксовку колес или потерю сцепления даже одного колеса с дорогой, он сможет достаточно быстро попрощаться со своими правами.

К слову, еще с начала марта в Польше также действует правило, согласно которому права изымают также за превышение скорости более 50 километров в час вне застроенной территории с односторонним и двусторонним движением.

Интересно! с 2022 года в Польше ежегодно изымают примерно 25 000 – 27 000 водительских прав в год. Впрочем, 2026 года это число может достаточно сильно возрасти.

Как еще менялись правила для водителей?

29 января 2026 года в Польше криминализировали незаконные уличные гонки и опасное вождение, пишет Polskie Radio. Штрафы за эти правонарушения начинаются от 1500 злотых до 2500 – и при этом высшие наказания будут применять, когда общественная безопасность оказывается под угрозой.

Также органы власти будут иметь право конфисковать транспортные средства у нарушителей и пожизненно запретить управлять автомобилями или мотоциклами.

Что еще нужно знать украинцам в Польше?