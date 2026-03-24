Несмотря на многолетние дискуссии о его отмене, окончательного решения на уровне ЕС пока не приняли. Как переводят часы в Польше – рассказало издание Time and Date.

Когда Польша переводит часы в 2026 году?

Поэтому страна продолжает дважды в год менять время по устоявшимся правилам. В 2026 году переход на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта. В 02:00 часы нужно перевести на один час вперед – до 03:00. Из-за этого ночь станет короче, однако вечера будут светлее, что традиционно считается преимуществом для повседневной жизни и отдыха.

Обратный переход на зимнее время запланирован на последнее воскресенье октября. В ночь на 25 октября 2026 года в 03:00 стрелки часов переведут на один час назад. В результате люди получат дополнительный час сна, но световой день станет короче.



Почему в Польше поддерживают идею отмены перевода часов?

Дискуссия об отказе от сезонного перевода времени продолжается в Европейский Союз уже не первый год, сообщает РБК-Украина. Польша входит в число стран, которые выступают за переход на единое стабильное время в течение всего года. По мнению сторонников этой идеи, нынешняя система имеет больше недостатков, чем преимуществ.

Среди главных аргументов называют прежде всего влияние на здоровье: резкая смена режима сна может вызвать стресс, ухудшение самочувствия и даже повышение риска сердечно-сосудистых проблем в первые дни после перевода часов.

Кроме того, экономическая целесообразность такого шага сейчас ставится под сомнение, ведь современные технологии значительно уменьшили эффект от экономии электроэнергии. В то же время ключевым препятствием остается необходимость согласованного решения на уровне всех стран ЕС, чтобы избежать путаницы в транспортном сообщении, бизнес-процессах и международной координации.

Когда переведут часы в Украине?

Добавим, что Украина переводит часы на летнее время 29 марта 2026 года в 03:00, передвинув их на час вперед. Законопроект об отмене перевода часов не был подписан президентом, поэтому практика остается в силе.