Ryanair изменит правила относительно багажа для путешественников: везти можно будет больше

Люди, которые уже летали с лоукостером Ryanair, давно знают об очень строгих правилах компании относительно ручной клади. Если ее размер хоть немного будет превышать разрешенный, придется заплатить немалый дополнительный сбор.

Полеты с лоукстерами дают невероятную возможность сэкономить на билетах – но взамен следует выбирать, что положите в рюкзак, очень внимательно, ведь размер ручной клади, что можно взять бесплатно, ограничен. К счастью, совсем скоро туристам станет легче – ведь и Ryanair, и EasyJet будут вынуждены увеличить размер разрешенного багажа, пишет Express.

Как изменится размер ручной клади в самолетах?

Сейчас путешественники, летающие с Ryanair и EasyJet ограничены одной небольшой сумкой, которую могут взять с собой бесплатно. А вот для того, чтобы иметь дополнительный багаж, нужно платить. Не так давно после изменения правил ЕС Rynair была вынуждена увеличить свои разрешенные размеры личной клади – и сейчас пассажиры могут взять сумку размером 40 x 30 x 20 сантиметров – а это на 20% больше, чем раньше.

Впрочем, в нормативные акты ЕС снова внесли изменения – и теперь они позволяют путешественникам брать с собой на борт поклажу размером до 100 сантиметров, а также личную сумку без дополнительных расходов.

Соответствующее голосование в Европейском парламенте состоялось еще в январе: подавляющее большинство политиков согласились, что пассажиры имеют право перевозить небольшой чемодан, кроме бесплатных сумок под сиденьем, разрешенных сейчас. Вес дополнительного чемодана ограничивается 7 килограммами, пишет EuroNews Weekly.

Предложенные изменения еще должен одобрить Европейский Совет, чтобы они стали законом, и после этого они будут влиять на всех пассажиров, путешествующих на территории ЕС с компанией, базирующейся в Евросоюзе.

Интересно! Депутаты Европарламента также выступают за положение о том, что дети до 12 лет смогут лететь рядом со взрослым сопровождающим без дополнительной оплаты. Сейчас авиакомпании не обязаны юридически размещать детей рядом с родителями, хотя в Управлении гражданской авиации и советуют это делать.

