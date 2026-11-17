Предстоящая зима может принести экстремальные и совершенно неожиданные погодные условия в разные уголки мира –, а причиной этому является очень мощное Эль-Ниньо, что может изменить на температуру и количество осадков.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, пик Эль-Ниньо придется на период с ноября по февраль. В это время следует ожидать не только осадков и необычных температур, но и экстремальных погодных явлений, пишет The Olive Press.

Как Эль-Ниньо повлияет на зиму?

Влияние Эль-Ниньо может значительно различаться в зависимости от региона. Например, британская метеорологическая служба Met Office предупреждает, что в Индии, Центральной Америке и странах западной части Тихого океана количество осадков уменьшится. То же самое следует ожидать также в тропических районах Южной Америки, на юге Африки и на северо-востоке Австралии.

В то же время Эль-Ниньо может уменьшить количество ураганов и тропических циклонов в Атлантическом океане. А вот в Великобритании и Северо-Западной Европе погода, напротив, станет более дождливой и штормовой.

Кэролайн Липс, руководитель отдела маркетинга компании по страхованию путешествий Staysure Expat, советует тщательно планировать поездки на этот период. Важно здесь попытаться предусмотреть возможность изменений в маршруте – а также не помешает регулярно проверять прогноз погоды и заранее позаботиться о страховом покрытии на случай определенных непредвиденных обстоятельств.

Эль-Ниньо, безусловно, осложнил планирование путешествий зимой 2026–2027 годов. Однако это не означает, что от поездок нужно отказываться: в некоторых регионах погода, напротив, может быть лучше, чем обычно,

– заявила она.

В Калифорнии ожидается больше осадков – а это может способствовать цветению полевых цветов в пустынных районах и создаст благоприятные условия для катания на лыжах в горнолыжных районах. Между тем в Карибском бассейне и в Мексиканском заливе будет меньше ураганов – а это сделает круизы и отдых там приятными даже в низкий туристический сезон.

Гораздо тщательнее следует планировать поездки на южное побережье Перу, Большой Барьерный риф в Австралии, в Юго-Восточную Азию и Южную Африку.

Если вы планируете отправиться на горнолыжный курорт в Европе, эксперты советуют оформить туристическую страховку, покрывающую зимние виды спорта. Здесь очень важно, чтобы полис предусматривал компенсацию или возможность переезда на другой курорт, если подъемники не будут работать из-за недостатка снега.

Также рекомендуется следовать правилу ASAB – As Soon as Booked, то есть оформлять страховку сразу же после бронирования поездки.