За увлекательные виды нужно платить: на вторую самую популярную гору мира сделают платный подъем

Начиная с лета 2025 года, туристы, которые планируют совершить поход по любой из четырех основных троп горы Фудзи в Японии, будут обязаны оплатить входной билет. Это решение имеет целью решить проблемы, связанные с чрезмерным туризмом.

За последний год самая высокая гора страны, которая традиционно служила местом тихого паломничества, пережила всплеск иностранного туризма. Как следствие, ввели плату за восхождение на гору в размере 4 000 иен (27 долларов), пишет 24 Канал со ссылкой на The Japan Times.

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Япония сделает подъем на гору Фудзи платным

Префектура Яманаси ввела плату за вход в размере 2 000 иен (14 долларов) на популярный туристический маршрут Йошида, ведущий к действующему вулкану Фудзи. Эта плата была введена в прошлом году вместе с возможностью для туристов делать дополнительные пожертвования.

Пытаясь решить проблемы безопасности и уменьшить вред, нанесенный окружающей среде на знаковых склонах горы Фудзи, чиновники также ввели ограничения на ежедневное посещение и обязательное онлайн-бронирование для доступа к тропе.

Начиная с этого альпинистского сезона, с июля по сентябрь, плата за прохождение тропы Есида будет увеличена вдвое по сравнению с нынешним тарифом. Кроме того, впервые будет введена плата на трех других маршрутах, которые ранее были бесплатными.



На горе Фудзи стало слишком много туристов / Фото Unsplash

Заметим, гора Фудзи, известна своей заснеженной вершиной, привлекает многочисленных туристов в течение летнего сезона. Ежегодно искатели приключений отправляются в ночные восхождения по ее крутым скалистым склонам в надежде увидеть захватывающий восход солнца с вершины.

К слову, ранее мы писали о том, что на Ибице заблокировали популярную туристическую локацию – тоже из-за овертуризма.