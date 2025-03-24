Так, на этих 3 островах вас ждут потрясающие пейзажи, красивые пляжи и аутентичная греческая атмосфера, как на Санторини. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на National Geographic.

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Нисирос

Нисирос, малоизвестный остров в Эгейском море, привлекает внимание своими уникальными геологическими особенностями и богатой мифологией. Этот остров, что может похвастаться действующим вулканом, что последний раз извергался в 1800-х годах, сейчас принимает туристов, которые стремятся исследовать его ландшафты.

Согласно местным легендам, Нисирос образовался, когда Посейдон, греческий Бог моря, бросил кусок соседнего острова Кос в огненного титана Поливотиса.

Калимнос

Калимнос, который когда-то славился своим дайвингом за губками, сейчас становится популярным местом для любителей скалолазания. Известняковые скалы острова привлекают любителей приключений на свежем воздухе со всего мира. Однако Калимнос подойдет и для тех, кто ищет более неторопливого отдыха, предлагая идиллические пляжи, оживленные деревни и настоящую греческую атмосферу.



Остров Калимнос / Фото Unsplash

Путешественники выражают свое восхищение пляжем Платис-Ялос, а также менее известным пляжем Влихадия, известным своими кристально чистыми водами.

Кроме того, посетители находят интерес в монастыре Святого Саввы, расположенном на склоне холма, вход в который является бесплатным.

Кос

Кос, остров, известный своей богатой историей и беззаботными пляжами, резко контрастирует с бурной ночной жизнью Миконоса. Зато он имеет много общего с менее населенными островами Наксос и Парос.

National Geographic назвал Кос "островом велосипедов", подчеркивая наличие 6 000 велосипедов напрокат, которые посетители могут использовать для изучения множества живописных маршрутов, включая недавно созданную 8-мильную прибрежную тропу.



Остров Кос в Греции / Фото Unsplash

Древнее место Асклепион, что является популярной локацией для любителей велоспорта, приглашает посетителей исследовать его историческое значение за входной билет всего за 4,50 долларов. Хотя это место не может конкурировать с величием Акрополя, оно дает увлекательное представление о наследии Гиппократа, которого часто считают "основателем медицины".

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