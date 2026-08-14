Эстония продлила строгие ограничения на границе с Россией: как теперь работают пункты пропуска

Правительство Эстонии одобрило предложение Министерства внутренних дел о продлении ограниченного режима работы автомобильных пограничных пунктов на границе с Россией.

Ограничения на работу пограничных пунктов пропуска на границе с Россией продлили на неопределенный срок – таким образом, они и впредь будут работать только по 12 часов, пишет ERR.

Почему Эстония ограничивает работу пограничных пунктов с Россией?

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро пояснил, что решение о дальнейшем ограничении работы пограничных пунктов с Россией связано прежде всего с ситуацией в сфере безопасности на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией. Такой режим работы позволяет усилить меры безопасности, повысить способность государственных служб реагировать на пограничные инциденты, а также более эффективно проводить таможенный контроль.

Ограничения коснутся пограничных переходов "Нарва", "Койдула" и "Лухамаа". В дальнейшем они будут работать ежедневно с 07:00 до 19:00, без указания даты, когда график изменится.

Также в Министерстве внутренних дел отметили, что закрытие пунктов пропуска в ночное время позволило полиции, таможенникам и пограничникам более эффективно распределить персонал.

Впрочем, на данный момент Эстония не планирует полностью закрывать восточную границу.

Возможное закрытие должно было бы основываться на серьезной необходимости, подтвержденной соответствующей оценкой угрозы. На данный момент у нас нет такой оценки угрозы,

– пояснил министр.

Но поток людей и транспорта через сухопутную границу с Россией все равно существенно сократился. В первом полугодии 2026 года через три пограничных пункта, где действуют ограничения, прошли примерно 444 0000 человек – а это на 13 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года – тогда этот показатель составлял 512 тысяч человек.