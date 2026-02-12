Поляки назвали своих фаворитов: украинцы не попали даже в тройку

В новом опросе Центра исследования общественного мнения (CBOS) поляки поделились своим отношением к разным народам. Результаты показывают, к кому в стране относятся наиболее положительно, а кого воспринимают с осторожностью или недоверием.

К кому поляки относятся лучше – говорится в опросе, который цитирует TVP world.

К кому поляки относятся наиболее положительно?

Больше всего симпатии поляки выразили:

итальянцам – 58%,

чехам (55%),

словакам (52%),

а англичане получили 49% поддержки.

А как насчет украинцев?

Украинцы, которые после начала войны пользовались высоким уровнем доверия, оказались лишь на пятом месте рейтинга.

43% украинцев положительно относятся к полякам, а 49% занимают нейтральную позицию.



Аналитики CBOS отмечают, что симпатия к украинцам, американцев и евреев в 2026 году несколько уменьшилась, тогда как неприязнь к русским (74%), белорусов и ромов (по 46%) осталась высокой.

В целом, по данным опроса, отношение поляков к большинству соседей ухудшилось, за исключением словаков и немцев, где отмечен незначительный рост симпатии. Аналитики связывают эти изменения как с международной ситуацией, так и с внутренними общественными настроениями. CBOS подчеркивает: в 2026 году наблюдается преобладание негативных оценок над положительными, что может влиять на межнациональные отношения в стране и соседних регионах.

Согласно предварительным результатом опроса, который проводился 16 – 17 декабря, 59,8% поляков согласны с президентом Каролем Навроцким об отсутствии ощущения партнерства в отношениях с Украиной.