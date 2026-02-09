Какие требования для получения пенсии?

Пенсионные выплаты украинцам в Польше за последний год значительно повысились, пишет in Poland.

В январе 2026 года минимальная пенсия в Польше составляла 1878,91 злотых – примерно 22 610,61 гривны по актуальному курсу НБУ.

Впрочем, претендовать на эти выплаты могут только те граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж.

При этом требования к мужчинам и женщинамк отличаются:

мужчины должны достичь не менее 65 лет, женщины – 60 лет;

минимальный страховой стаж, то есть период уплаты страховых взносов, должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Еще одно важное условие – работа в Польше. Для получения выплат необходимо проработать в стране не менее месяца и оплатить хотя бы один пенсионный взнос в Управление социального страхования Польши (ZUS).

Учреждение социального страхования доплачивает гражданам Украины до минимальной пенсии, если они проживают в Польше. После выезда на родину украинские пенсионеры теряют право на польскую пенсию,

– отмечает издание.

Важно! ZUS тщательно проверяет проживание в Польше. Если человек покинул страну и не сообщил об этом, то ведомство может требовать вернуть выплаченную пенсию с момента выезда за границу.

Какую дополнительную пенсию выплачивают в Польше?

В Польше также выплачивают так называемую тринадцатую пенсию. Ее начисляет государство для поддержки пенсионеров, но опять же только тем, кто соответствует законодательным требованиям, пишет "Польский консультант".

Для иностранцев, в том числе украинцев, установлены отдельные условия для выплаты такой пенсии:

они официально включены в польскую систему пенсионного страхования;

получают пенсию из польских фондов страхования, как ZUS или KRUS, или же из ведомственных пенсионных органов.

Однако украинцы, которые получают в Польше временную защиту из-за войны и не имеют польской пенсии, не могут рассчитывать на 13-ю пенсию.

Заметьте! Тринадцатую пенсию в Польше выплачивают в апреле вместе с основной. Если зачисление средств приходится на выходной или праздничный день, выплаты поступают заранее.

Какие выплаты могут потерять украинцы в Польше?