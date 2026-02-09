Какие требования для получения пенсии?
Пенсионные выплаты украинцам в Польше за последний год значительно повысились, пишет in Poland.
В январе 2026 года минимальная пенсия в Польше составляла 1878,91 злотых – примерно 22 610,61 гривны по актуальному курсу НБУ.
Впрочем, претендовать на эти выплаты могут только те граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж.
При этом требования к мужчинам и женщинамк отличаются:
- мужчины должны достичь не менее 65 лет, женщины – 60 лет;
- минимальный страховой стаж, то есть период уплаты страховых взносов, должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Еще одно важное условие – работа в Польше. Для получения выплат необходимо проработать в стране не менее месяца и оплатить хотя бы один пенсионный взнос в Управление социального страхования Польши (ZUS).
Учреждение социального страхования доплачивает гражданам Украины до минимальной пенсии, если они проживают в Польше. После выезда на родину украинские пенсионеры теряют право на польскую пенсию,
– отмечает издание.
Важно! ZUS тщательно проверяет проживание в Польше. Если человек покинул страну и не сообщил об этом, то ведомство может требовать вернуть выплаченную пенсию с момента выезда за границу.
Какую дополнительную пенсию выплачивают в Польше?
В Польше также выплачивают так называемую тринадцатую пенсию. Ее начисляет государство для поддержки пенсионеров, но опять же только тем, кто соответствует законодательным требованиям, пишет "Польский консультант".
Для иностранцев, в том числе украинцев, установлены отдельные условия для выплаты такой пенсии:
- они официально включены в польскую систему пенсионного страхования;
- получают пенсию из польских фондов страхования, как ZUS или KRUS, или же из ведомственных пенсионных органов.
Однако украинцы, которые получают в Польше временную защиту из-за войны и не имеют польской пенсии, не могут рассчитывать на 13-ю пенсию.
Заметьте! Тринадцатую пенсию в Польше выплачивают в апреле вместе с основной. Если зачисление средств приходится на выходной или праздничный день, выплаты поступают заранее.
Какие выплаты могут потерять украинцы в Польше?
В Польше готовят обновление правил предоставления социальной выплаты "800+" для граждан Украины. Изменения предусматривают, что право на помощь будут иметь только те украинцы, которые официально работают в стране и платят налоги в польский бюджет.
В ZUS сообщили, что выплаты "800 Plus" для украинцев остановлены с 31 января 2026 года. Чтобы и в дальнейшем получать помощь, нужно подать новое заявление на период 2025/2026 годов, начиная с 1 февраля 2026 года.
Ключевым условием для сохранения выплат является трудоустройство. Право на помощь в основном будет зависеть от того, работал ли заявитель в предыдущем месяце и какой доход он получал. Для большинства работающих украинцев минимальный уровень дохода должен составлять не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше.