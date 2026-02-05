Что известно о пенсиях в 2026 году?
Речь идет о лицах в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), о чем говорится на сайте Главбух.
Теперь пенсионная выплата не может быть меньше 3 458,80 гривен, что составляет 40% минимальной заработной платы.
Также из-за роста минимальной зарплаты увеличены ежемесячные денежные выплаты для лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, в частности:
- Героям Украины;
- кавалерам государственных орденов Богдана Хмельницкого;
- "За мужество";
- Княгини Ольги;
- лицам, награжденным знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".
А повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 2 361 гривны до 2 595 гривен) стало основанием для перерасчета минимальной и максимальной пенсии, а также различных надбавок, повышений и доплат.
- Минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем выросла до 2 595 гривен.
- В то же время максимальный размер пенсии – 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов).
А для неработающих пенсионеров, которые имеют страховой стаж сверх установленной нормы, пересчитана доплата за сверхнормативный стаж: пенсия увеличивается на 1% за каждый год.
Обратите внимание! Автоматически пересчитали минимальные пенсии шахтерам и семьям военных в случае потери кормильца, повышение ветеранам войны и членам их семей, повышение жертвам нацистских преследований, а также пенсии за особые заслуги перед Украиной.
Напомним, что в этом году также состоится индексация пенсий. Речь идет перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
Коэффициент индексации формируется на основе двух показателей:
- 50% составляет темп роста потребительских цен за предыдущий год;
- еще 50% определяется темпом роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году проведения индексации, по сравнению с тремя годами, которые предшествовали этому периоду.
Важно! Повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок.
Что еще следует знать о пенсиях в Украине?
- Сейчас некоторые периоды работы не учитываются в стаж в 2026 году. Речь идет о том времени, когда человек не работал официально. То есть в стаж учитывают только те периоды, за которые человек (или его работодатель) платили единый социальный взнос.
- В то же время изменились и цены на страховой стаж. Для того, чтобы получить полный месяц стажа, нужно оплатить не менее 22% от 8 647 гривен (это сумма минимальной зарплаты в Украине). То есть сейчас это 1 902,34 гривны.