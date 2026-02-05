Что известно о пенсиях в 2026 году?

Речь идет о лицах в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), о чем говорится на сайте Главбух.

Теперь пенсионная выплата не может быть меньше 3 458,80 гривен, что составляет 40% минимальной заработной платы.

Также из-за роста минимальной зарплаты увеличены ежемесячные денежные выплаты для лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, в частности:

Героям Украины;

кавалерам государственных орденов Богдана Хмельницкого;

"За мужество";

Княгини Ольги;

лицам, награжденным знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

А повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 2 361 гривны до 2 595 гривен) стало основанием для перерасчета минимальной и максимальной пенсии, а также различных надбавок, повышений и доплат.

Минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем выросла до 2 595 гривен. В то же время максимальный размер пенсии – 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов).

А для неработающих пенсионеров, которые имеют страховой стаж сверх установленной нормы, пересчитана доплата за сверхнормативный стаж: пенсия увеличивается на 1% за каждый год.

Обратите внимание! Автоматически пересчитали минимальные пенсии шахтерам и семьям военных в случае потери кормильца, повышение ветеранам войны и членам их семей, повышение жертвам нацистских преследований, а также пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Напомним, что в этом году также состоится индексация пенсий. Речь идет перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Коэффициент индексации формируется на основе двух показателей:

50% составляет темп роста потребительских цен за предыдущий год;

еще 50% определяется темпом роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году проведения индексации, по сравнению с тремя годами, которые предшествовали этому периоду.

Важно! Повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок.

Что еще следует знать о пенсиях в Украине?