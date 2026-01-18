Выплатят ли всем украинцам 13 пенсию в Польше?

В Польше действует механизм так называемой тринадцатой пенсии. Впрочем, право на эту доплату имеют не все категории получателей, пишет 24 Канал со ссылкой на "Польского консультанта".

В частности, для иностранцев, в том числе граждан Украины, установлены отдельные условия, которые определяют, могут ли они рассчитывать на такую финансовую поддержку.

Справочно: Тринадцатая пенсия – это разовая ежегодная доплата, которая автоматически начисляется лицам, имевшим действующее право на пенсионные выплаты по состоянию на 31 марта соответствующего года.

Право на тринадцатую пенсию имеют только те иностранцы, которые официально включены в польскую систему пенсионного страхования и получают пенсию из польских фондов (ZUS, KRUS или ведомственных пенсионных органов, учитывают на сайте Республики Польши).

В то же время граждане Украины, которые находятся в Польше на основании временной защиты и не имеют назначенной польской пенсии, на получение тринадцатой пенсии не претендуют.

Какие категории украинцев смогут получить 13 пенсию?

Украинцы могут рассчитывать на тринадцатую пенсию только при условии, что:

они официально получают пенсию в Польше;

имеют статус пенсионера по состоянию на 31 марта;

их пенсионные выплаты не были приостановлены;

они включены в польскую систему социального страхования.

К этому же, размер тринадцатой пенсии в 2026 году составляет 1 970 злотых брутто. После удержания налогов и медицинского взноса пенсионеры получают от 1 556 до 1 792 злотых "на руки".

Напоминаем! Выплату осуществляют в апреле вместе с основной пенсией. Если дата зачисления приходится на выходной или праздничный день, средства поступают заранее.

