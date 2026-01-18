Чи виплатять усім українцям 13 пенсію в Польщі?

У Польщі діє механізм так званої тринадцятої пенсії. Втім, право на цю доплату мають не всі категорії отримувачів, пише 24 Канал з посиланням на "Польського консультанта".

Зокрема, для іноземців, у тому числі громадян України, встановлені окремі умови, які визначають, чи можуть вони розраховувати на таку фінансову підтримку.

Довідково: Тринадцята пенсія – це разова щорічна доплата, яка автоматично нараховується особам, що мали чинне право на пенсійні виплати станом на 31 березня відповідного року.

Право на тринадцяту пенсію мають лише ті іноземці, які офіційно включені до польської системи пенсійного страхування та отримують пенсію з польських фондів (ZUS, KRUS або відомчих пенсійних органів, учтонюють на сайті Республіки Польщі).

Водночас громадяни України, які перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту та не мають призначеної польської пенсії, на отримання тринадцятої пенсії не претендують.

Які категорії українців зможуть отримати 13 пенсію?

Українці можуть розраховувати на тринадцяту пенсію лише за умови, що:

вони офіційно отримують пенсію в Польщі;

мають статус пенсіонера станом на 31 березня;

їхні пенсійні виплати не були призупинені;

вони включені до польської системи соціального страхування.

До цього ж, розмір тринадцятої пенсії у 2026 році становить 1 970 злотих брутто. Після утримання податків і медичного внеску пенсіонери отримують від 1 556 до 1 792 злотих "на руки".

Нагадуємо! Виплату здійснюють у квітні разом з основною пенсією. Якщо дата зарахування припадає на вихідний або святковий день, кошти надходять заздалегідь.

Чи є 13 пенсія в Україні?