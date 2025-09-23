Большая часть хорошего отпуска за границей –это местная кухня. Впрочем, довольно часто туристам приходится довольствоваться не очень вкусной едой по завышенным ценам.

Если ваша любимая часть отпуска – это пробовать новую еду за рубежом, тогда вы точно должны знать одно правило, которое позволит всегда выбирать лучшие и аутентичные заведения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как найти лучшие заведения за рубежом?

Вероятно, каждый, кому приходилось бывать в поездке за границей, знаком с заведениями, которые являются "туристическими ловушками". Они имеют простую, не очень вкусную еду, плохое обслуживание, и одновременно крайне завышенные цены. Поэтому если вам надоели поиски аутентичных европейских ресторанов, где блюда будут вкусные и относительно недорогие, самое время узнать о простом лайфхаке.

Эксперт по путешествиям Мэрианн Спаркс говорит, что самый простой способ определить, действительно ли ресторан создан для местных, а не для туристов – это скромное меню, написанное мелом на доске. Секрет здесь прост – меню, написанное мелом, означает, что блюда в нем меняются, а само заведение сосредотачивается на местных сезонных продуктах.



Меню на доске означает сезонное меню / Фото Pexels

А вот ламинированные меню, или меню, напечатанные на английском, очень часто ориентированы именно на туристов. Местные же жители едят там, где ежедневные блюда пишут от руки – и обычно такое меню будет вашим билетом к вкусной местной кухне.

Еще один простой способ найти хорошие заведения с вкусной едой – это расспросить местных. Также следует отойти от более туристических районов и вместо этого исследовать боковые улочки и незаметные тропы. Главные же площади города известны тем, что предлагают туристическое меню.

Эксперты из Travel+Leisure также советуют питаться как местные жители, а не "гнаться" за лучшими ресторанами, что популярны в сети. Так вы почувствуете местный культурный колорит, отведаете свежие продукты и заплатите более разумную цену.

Кроме того, советуют также искать семейные заведения, что существуют уже не одно поколение – очень часто это признак качественной кухни.

