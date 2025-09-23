Експерт пояснив, як обирати ресторани у відпустці: є один знак, що вказує на якість
Велика частина хорошої відпустки за кордоном – це місцева кухня. Втім, досить часто туристам доводиться вдовольнятися не дуже смачною їжею за завищеними цінами.
Якщо ваша улюблена частина відпустки – це куштувати нову їжу за кордоном, тоді ви точно маєте знати одне правило, яке дозволить завжди обирати найкращі і автентичні заклади, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Як знайти найкращі заклади за кордоном?
Певно, кожен, кому доводилося бувати у поїздці за кордоном, знайомий з закладами, які є "туристичними пастками". Вони мають просту, не дуже смачну їжу, погане обслуговування, і водночас вкрай завищені ціни. Тож якщо вам набридли пошуки автентичних європейських ресторанів, де страви будуть смачні та відносно недорогі, саме час дізнатися про простий лайфхак.
Експертка з подорожей Меріанн Спаркс каже, що найпростіший спосіб визначити, чи справді ресторан створений для місцевих, а не для туристів – це скромне меню, написане крейдою на дошці. Секрет тут простий – меню, написане крейдою, означає, що страви у ньому змінюються, а сам заклад зосереджується на місцевих сезонних продуктах.
Меню на дошці означає сезонне меню / Фото Pexels
А ось ламіновані меню, або ж меню, надруковані англійською, дуже часто орієнтовані саме на туристів. Місцеві ж жителі їдять там, де щоденні страви пишуть від руки – і зазвичай таке меню буде вашим квитком до смачної місцевої кухні.
Ще один простий спосіб знайти хороші заклади зі смачною їжею – це розпитати місцевих. Також слід відійти від більш туристичних районів і натомість досліджувати бічні вулички та непомітні стежки. Головні ж площі міста відомі тим, що пропонують туристичне меню.
Експерти з Travel+Leisure також радять харчуватися як місцеві жителі, а не "гнатися" за найкращими ресторанами, що популярні у мережі. Так ви відчуєте місцевий культурний колорит, покуштуєте свіжі продукти та заплатите більш розумну ціну.
Окрім того, радять також шукати сімейні заклади, що існують вже не одне покоління – дуже часто це ознака якісної кухні.
Що ще туристам потрібно знати для успішної подорожі?
