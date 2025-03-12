Укр Рус
Закордон Советы и возможности Аренда жилья в Польше: где искать и какая стоимость в популярных городах
12 марта, 16:43
4

Аренда жилья в Польше: где искать и какая стоимость в популярных городах

Анастасия Кушпит

Стоимость аренды жилья в Польше за последний год выросла. Это связано с повышением стоимости коммунальных услуг и увеличением спроса на жилье.

Как искать жилье в Польше, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

Смотрите также Как поменять украинские права на польские: все, что нужно знать водителям

Стоимость аренды жилья в Польше

Средняя стоимость аренды жилья в Польше зависит от населенного пункта.

Самые высокие цены наблюдаются в таких популярных городах, как Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск, Сопот и Гдыня.

В то же время значительно дешевле аренда в Кельце, Быдгоще, Белостоке и Лодзи.

Цены на аренду квартиры в городах Польши:

Город 1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира
Варшава 2 300 – 3 600 злотых 3 500 – 4 500 злотых 4 700 – 6 000 злотых
Гданьск 2 000 – 2 800 злотых 3 000 – 3 800 злотых 3 500 – 4 600 злотых
Краков 1 800 – 2 600 злотых 2 800 – 3 500 злотых 4 000 – 5 000 злотых
Вроцлав 1 800 – 2 500 злотых 2 700 – 3 500 злотых 3 300 – 4 000 злотых
Лодзь 1 200 – 1 900 злотых 2 000 – 2 800 злотых 2 600 – 3 500 злотых

Самое бюджетное жилье всегда в селах, однако важно иметь свою машину, потому что во многих отдаленных районах почти не курсирует общественный транспорт.

Также понятно, что аренда квартиры или дома будет дороже, чем съем комнаты или проживания в общежитии.

Кроме арендной платы, следует учитывать дополнительные расходы на коммунальные услуги, которые могут составлять от 600 до 1 100 злотых в месяц в зависимости от потребления и сезона.

В большинстве случаев при заселении необходимо будет заплатить залоговый депозит (Kaucja). Обычно это сумма, которая равна оплате за 1 – 2 месяца аренды. Если жилье не повреждено, эти средства возвращают при выселении.

Где искать жилье в Польше

Популярные сайты по поиску жилья:

  • Otodom.pl – один из крупнейших сайтов с предложениями квартир и комнат;
  • Gratka.pl – также популярный ресурс для поиска квартир;
  • Morizon.pl – сайт, агрегирующий предложения от различных агентств;
  • OLX.pl – много частных объявлений, но следует быть осторожными, ведь там высокая концентрация мошенников;
  • Gumtree.pl – похож на OLX, есть много бюджетных вариантов.

Кроме этого, в Facebook есть много местных групп, где владельцы публикуют объявления.

А еще можно поискать в группах, где помогают новоприбывшим украинцам. К примеру, “Pomoc z mieskaniem dla ukraincow”.

Подчеркнем, что для официальной аренды в Польше является обязательным договор. Он может быть подписан на определенный срок (например, год) или бессрочно.


При аренде жилья у частных лиц тоже нужно требовать договор аренды / Pexels

Также стоит уточнить у владельца, будет ли возможность расторгнуть договор без штрафа.

Какие документы нужны

Для долгосрочной аренды жилья в Польше обычно нужны некоторые документы. Владелец квартиры или агентство аренды могут попросить копию паспорта или карты побыту (если она есть), ведь это подтверждает личность и легальное пребывание в Польше.

Некоторые арендодатели хотят видеть подтверждение финансовой состоятельности. Это может быть трудовой договор, выписка из банка или справка от работодателя о стабильном доходе.

Если договор регистрируется официально (например, для оформления постоянной прописки – meldunek), арендодатель может запросить номер PESEL.

Дополнительные советы: 6 правил, которые помогут уберечься от мошенников

  • Не следует перечислять деньги наперед без подписания договора.
  • Максимально все проверять, если цена слишком низкая.
  • Не арендовать жилье через подозрительные объявления без фото или контактов владельца.
  • Всегда требовать копию подписанного договора.
  • Не передавать деньги без официального подтверждения (квитанции или банковского перевода).
  • Если есть какие-то недоразумения по договору, лучше обратиться к юристу или свериться с образцами стандартных договоров в интернете.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.