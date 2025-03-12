Аренда жилья в Польше: где искать и какая стоимость в популярных городах
Стоимость аренды жилья в Польше за последний год выросла. Это связано с повышением стоимости коммунальных услуг и увеличением спроса на жилье.
Как искать жилье в Польше, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.
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Стоимость аренды жилья в Польше
Средняя стоимость аренды жилья в Польше зависит от населенного пункта.
Самые высокие цены наблюдаются в таких популярных городах, как Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск, Сопот и Гдыня.
В то же время значительно дешевле аренда в Кельце, Быдгоще, Белостоке и Лодзи.
Цены на аренду квартиры в городах Польши:
|Город
|1-комнатная квартира
|2-комнатная квартира
|3-комнатная квартира
|Варшава
|2 300 – 3 600 злотых
|3 500 – 4 500 злотых
|4 700 – 6 000 злотых
|Гданьск
|2 000 – 2 800 злотых
|3 000 – 3 800 злотых
|3 500 – 4 600 злотых
|Краков
|1 800 – 2 600 злотых
|2 800 – 3 500 злотых
|4 000 – 5 000 злотых
|Вроцлав
|1 800 – 2 500 злотых
|2 700 – 3 500 злотых
|3 300 – 4 000 злотых
|Лодзь
|1 200 – 1 900 злотых
|2 000 – 2 800 злотых
|2 600 – 3 500 злотых
Самое бюджетное жилье всегда в селах, однако важно иметь свою машину, потому что во многих отдаленных районах почти не курсирует общественный транспорт.
Также понятно, что аренда квартиры или дома будет дороже, чем съем комнаты или проживания в общежитии.
Кроме арендной платы, следует учитывать дополнительные расходы на коммунальные услуги, которые могут составлять от 600 до 1 100 злотых в месяц в зависимости от потребления и сезона.
В большинстве случаев при заселении необходимо будет заплатить залоговый депозит (Kaucja). Обычно это сумма, которая равна оплате за 1 – 2 месяца аренды. Если жилье не повреждено, эти средства возвращают при выселении.
Где искать жилье в Польше
Популярные сайты по поиску жилья:
- Otodom.pl – один из крупнейших сайтов с предложениями квартир и комнат;
- Gratka.pl – также популярный ресурс для поиска квартир;
- Morizon.pl – сайт, агрегирующий предложения от различных агентств;
- OLX.pl – много частных объявлений, но следует быть осторожными, ведь там высокая концентрация мошенников;
- Gumtree.pl – похож на OLX, есть много бюджетных вариантов.
Кроме этого, в Facebook есть много местных групп, где владельцы публикуют объявления.
А еще можно поискать в группах, где помогают новоприбывшим украинцам. К примеру, “Pomoc z mieskaniem dla ukraincow”.
Подчеркнем, что для официальной аренды в Польше является обязательным договор. Он может быть подписан на определенный срок (например, год) или бессрочно.
При аренде жилья у частных лиц тоже нужно требовать договор аренды / Pexels
Также стоит уточнить у владельца, будет ли возможность расторгнуть договор без штрафа.
Какие документы нужны
Для долгосрочной аренды жилья в Польше обычно нужны некоторые документы. Владелец квартиры или агентство аренды могут попросить копию паспорта или карты побыту (если она есть), ведь это подтверждает личность и легальное пребывание в Польше.
Некоторые арендодатели хотят видеть подтверждение финансовой состоятельности. Это может быть трудовой договор, выписка из банка или справка от работодателя о стабильном доходе.
Если договор регистрируется официально (например, для оформления постоянной прописки – meldunek), арендодатель может запросить номер PESEL.
Дополнительные советы: 6 правил, которые помогут уберечься от мошенников
- Не следует перечислять деньги наперед без подписания договора.
- Максимально все проверять, если цена слишком низкая.
- Не арендовать жилье через подозрительные объявления без фото или контактов владельца.
- Всегда требовать копию подписанного договора.
- Не передавать деньги без официального подтверждения (квитанции или банковского перевода).
- Если есть какие-то недоразумения по договору, лучше обратиться к юристу или свериться с образцами стандартных договоров в интернете.
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