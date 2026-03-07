Цветы, митинги или полная тишина: как на самом деле празднуют 8 марта в мире

Ежегодно 8 марта во многих странах мира отмечают Международный женский день – праздник, посвященный борьбе за права женщин, гендерное равенство и признание роли женщин в обществе. В разных государствах этот день имеет собственные традиции: где-то он является официальным выходным, а где-то проходит почти незаметно.

Как и где в мире отмечают Международный женский день – расскажет издание EF.

Как празднуют 8 марта?

Во многих странах Восточной Европы и постсоветского пространства, в частности в Украине, Польше и Грузии, 8 марта традиционно сопровождается цветами, подарками и поздравлениями для женщин. Мужчины дарят букеты, сладости или символические подарки, а коллеги поздравляют женщин на работе.

В Италии существует особая традиция дарить женщинам веточки мимозы. Именно этот ярко-желтый цветок стал символом праздника еще после Второй мировой войны и до сих пор остается самым популярным подарком в этот день.



В Италии женщинам дарят веточки мимозы / Фото Unsplash

Во Франции и Германии 8 марта больше ассоциируется с общественными инициативами и дискуссиями о правах женщин. В крупных городах часто проходят марши, лекции и тематические события, посвященные равенству в оплате труда и борьбе с дискриминацией.

А как насчет празднования вне Европы?

У Китае праздник имеет довольно символический характер. В некоторых компаниях женщинам могут сократить рабочий день или подарить небольшие подарки. Подобные традиции существуют и во Вьетнаме, где женщинам часто дарят цветы и открытки. В странах Латинской Америки, например в Мексике или Аргентине, 8 марта в основном сопровождается массовыми маршами и акциями, которые привлекают внимание к проблемам насилия в отношении женщин и гендерного неравенства.

В каких странах не празднуют 8 марта?

Несмотря на популярность этого дня во многих частях мира, в ряде государств 8 марта не является праздником и почти не отмечается.

В США и Канаде Международный женский день не имеет статуса государственного праздника. Там больше внимания уделяют Месяцу женской истории, который длится в течение марта. Именно в этот период проводят образовательные мероприятия и кампании, посвященные роли женщин в истории.

В Великобритании также нет традиции массового празднования 8 марта. Хотя отдельные общественные организации могут проводить тематические события или конференции, для большинства людей этот день проходит как обычный рабочий. В некоторых странах Ближнего Востока и Азии, в частности в Саудовской Аравии или Японии, 8 марта не имеет широкого культурного значения. Там существуют другие праздники, посвященные женщинам или семье.

Справка. Как пишет International Women's Day, дата 8 марта закрепилась в мировой истории из-за драматических событий 1917 года. Той зимой работницы текстильных фабрик в Петрограде, истощены Первой мировой войной, ужасными условиями труда и нехваткой пищи, вышли на массовую забастовку с лозунгами "Хлеба и мира". Этот масштабный женский протест стал искрой, которая разожгла Февральскую революцию. Уже через несколько дней император отрекся от престола, а новое правительство было вынуждено пойти на уступки и предоставить женщинам право голоса.

В Украине Международный женский день как традиция постепенно теряет популярность среди широких слоев населения. В этом году отмечать 8 марта планирует меньше половины украинцев.