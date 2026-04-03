Необычно, но красиво: как празднуют Пасху в Польше
- Поляки празднуют Пасху с освящением корзин в Великую субботу, содержащих символические продукты.
- Пасхальный понедельник в Польше отмечают обливанием водой, что символизирует очищение и обновление.
Пасха в Польше – один из самых важных и торжественных праздников в году. Его отмечают не только как религиозное событие, но и как семейное торжество с глубокими традициями, которые сохраняются веками.
Как проходит празднование Пасхи в Польше и чем оно отличается от украинских обычаев – рассказало издание Culture.pl.
Какие традиции существуют в Польше на Пасху?
- Освящение корзин: Święconka
Одной из главных традиций является освящение пасхальной корзины, которое происходит в Великую субботу. Поляки готовят специальную корзину – święconka – и несут ее в костел. В нее кладут:
- яйца (символ жизни);
- колбасу или ветчину;
- хрен;
- хлеб;
- соль;
- кулич или другую выпечку.
Интересно, что польские корзины обычно меньше, чем украинские, и имеют более символический набор продуктов.
- Пасхальный завтрак
Празднование начинается в воскресенье с семейного завтрака. Перед тем, как сесть за стол, члены семьи обмениваются пожеланиями и делятся освященным яйцом – это символ мира, единства и благополучия. На столе традиционно можно увидеть:
- белую колбасу (biała kiełbasa);
- журек – кислый суп с колбасой и яйцом;
- фаршированные яйца;
- разнообразные мясные блюда;
Ну и куда же без пасхальной бабки на десерт.
Как выглядит Пасхальный завтрак в Польше / Фото Unsplash
- Śmigus-Dyngus: обливание водой
Как пишет Study in Poland, второй день Пасхи, который называют Пасхальным понедельником, в Польше проходит очень весело. Его еще называют Śmigus-Dyngus. В этот день принято обливать друг друга водой. Особенно активно это делает молодежь – иногда это превращается в настоящие водяные баталии на улицах. Традиция символизирует очищение, обновление и приход весны.
Для поляков Пасха – это прежде всего время для семьи. В эти дни принято:
- посещать близких;
- проводить время вместе за столом;
- откладывать рабочие дела.
Многие магазины и заведения в этот период закрыты, что еще больше подчеркивает значение праздника.
Чем отличается от украинских традиций?
Несмотря на сходство, есть и отличия:
- в Польше не носят большие корзины в храм;
- нет обычая ночной службы, как в православной традиции;
- больше внимания уделяют именно завтраку в воскресенье;
- понедельник – значительно активнее и веселее.
Пасха в Польше – это сочетание глубокой религиозности, семейного тепла и веселых традиций. Несмотря на культурные различия, главная суть праздника остается общей – радость, возрождение и единство.
Интересно! В 2026 году католики будут праздновать Пасху 5 апреля, а православные – 12 апреля. Разница в датах празднования Пасхи обусловлена разными календарями: католики используют григорианский, а православные – юлианский.