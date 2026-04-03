Необычно, но красиво: как празднуют Пасху в Польше

Пасха в Польше – один из самых важных и торжественных праздников в году. Его отмечают не только как религиозное событие, но и как семейное торжество с глубокими традициями, которые сохраняются веками.

Как проходит празднование Пасхи в Польше и чем оно отличается от украинских обычаев – рассказало издание Culture.pl.

Какие традиции существуют в Польше на Пасху?

Освящение корзин: Święconka

Одной из главных традиций является освящение пасхальной корзины, которое происходит в Великую субботу. Поляки готовят специальную корзину – święconka – и несут ее в костел. В нее кладут:

яйца (символ жизни);

колбасу или ветчину;

хрен;

хлеб;

соль;

кулич или другую выпечку.

Интересно, что польские корзины обычно меньше, чем украинские, и имеют более символический набор продуктов.

Пасхальный завтрак

Празднование начинается в воскресенье с семейного завтрака. Перед тем, как сесть за стол, члены семьи обмениваются пожеланиями и делятся освященным яйцом – это символ мира, единства и благополучия. На столе традиционно можно увидеть:

белую колбасу (biała kiełbasa);

журек – кислый суп с колбасой и яйцом;

фаршированные яйца;

разнообразные мясные блюда;

Ну и куда же без пасхальной бабки на десерт.



Как выглядит Пасхальный завтрак в Польше / Фото Unsplash

Śmigus-Dyngus: обливание водой

Как пишет Study in Poland, второй день Пасхи, который называют Пасхальным понедельником, в Польше проходит очень весело. Его еще называют Śmigus-Dyngus. В этот день принято обливать друг друга водой. Особенно активно это делает молодежь – иногда это превращается в настоящие водяные баталии на улицах. Традиция символизирует очищение, обновление и приход весны.

Для поляков Пасха – это прежде всего время для семьи. В эти дни принято:

посещать близких;

проводить время вместе за столом;

откладывать рабочие дела.

Многие магазины и заведения в этот период закрыты, что еще больше подчеркивает значение праздника.

Чем отличается от украинских традиций?

Несмотря на сходство, есть и отличия:

в Польше не носят большие корзины в храм;

нет обычая ночной службы, как в православной традиции;

больше внимания уделяют именно завтраку в воскресенье;

понедельник – значительно активнее и веселее.

Пасха в Польше – это сочетание глубокой религиозности, семейного тепла и веселых традиций. Несмотря на культурные различия, главная суть праздника остается общей – радость, возрождение и единство.

Интересно! В 2026 году католики будут праздновать Пасху 5 апреля, а православные – 12 апреля. Разница в датах празднования Пасхи обусловлена разными календарями: католики используют григорианский, а православные – юлианский.