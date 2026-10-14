Счета на тысячи евро: ошибка с батареями, которая разоряет украинцев в Германии

В конце отопительного сезона люди, которые живут в Германии, получают счета за отопление, то есть Nachzahlung. И в некоторых случаях сумма может достигать тысяч евро.

В Германии сейчас проживает более миллиона украинцев, и местная система отопления может не только вызвать удивление, но и привести к досадным ошибкам, за которые потом придется платить – и в буквальном смысле. "24 Канал" рассказывает, что нужно делать, чтобы счета за отопление не оказались катастрофически большими.

Нужно ли выключать отопление, когда уходите из дома?

Отключение батарей может показаться логичным шагом: никого нет дома, так зачем тратить деньги на отопление? Но именно эта ошибка может просто "разорить", и это точно не лучшая идея.

Учитывайте, что, когда в комнате понижается температура, охлаждается не только воздух, но и стены, пол, окна и другие поверхности. И если они становятся слишком холодными, на их прогрев снова придется потратить значительно больше энергии. Кроме того, холод приводит к тому, что влага из воздуха может начать конденсироваться – а это уже создает риск появления плесени.

В немецком центре защиты прав потребителей Verbraucherzentrale советуют не опускать температуру в комнатах ниже примерно 16 градусов по Цельсию. Но оптимальный режим работы батареи очень сильно зависит от погоды за окном, влажности и утепления дома.

Гораздо проще поддерживать температуру на уровне 16–18 градусов, чем каждый вечер заново обогревать квартиру. Поэтому не стоит пытаться сэкономить, полностью отключая отопление.

Почему плесень опасна в немецкой квартире?

Плесень на окнах, стенах и потолке – это опасно и неприятно где угодно, но именно в Германии это последствие холода и сырости может привести даже к серьезной ответственности перед арендодателем. В отдельных случаях, когда в появлении плесени на стенах виноват именно арендатор, это может привести к полной потере залога.

В то же время, согласно немецкому Гражданскому кодексу, арендатор не несет ответственности за ухудшение состояния жилья в результате его использования. А иногда плесень возникает и из-за дефектов утепления, протечек и проблем, связанных со зданием, а не с людьми, которые в нем живут.

Важно! Если в квартире вы заметили плесень, об этом сразу же нужно сообщить арендодателю. Ведь именно в том случае, если из-за несвоевременного уведомления ему придется потратить больше денег на устранение проблемы, могут возникнуть юридические последствия. В случае, если арендодатель требует оплатить ремонт или угрожает удержать залог, всегда нужно просить предоставить обоснование, а также можно обратиться в консультационную службу для арендаторов.

Как правильно настроить немецкий термостат?

В большинстве немецких квартир с батареями также установлены термостаты с цифрами от 1 до 5. Но нужно учитывать, что эти цифры обозначают не мощность, а приблизительную температуру, которую система пытается поддерживать в помещении.

Вот что означают различные отметки на термостате:

Снежинка – это защита от замерзания, а не режим отопления. Важно понимать, что он не поддерживает комфортную температуру.

это защита от замерзания, а не режим отопления. Важно понимать, что он не поддерживает комфортную температуру. 1 – это температура примерно 12 градусов по Цельсию. Для жилой комнаты зимой этого может быть недостаточно.

это температура примерно 12 градусов по Цельсию. Для жилой комнаты зимой этого может быть недостаточно. 2 – это примерно 16 градусов. Такая температура подходит для помещений, где не очень влажно.

– это примерно 16 градусов. Такая температура подходит для помещений, где не очень влажно. 3 – примерно 20 градусов. Идеальный режим для гостиной и остальных жилых комнат.

– примерно 20 градусов. Идеальный режим для гостиной и остальных жилых комнат. 4 – 24 градуса по Цельсию. Этот режим уже будет потреблять значительно больше энергии.

– 24 градуса по Цельсию. Этот режим уже будет потреблять значительно больше энергии. 5 – примерно 28 градусов по Цельсию. Этот режим может привести к излишнему потреблению энергии.

Какой режим выбрать, чтобы максимально сэкономить в Германии?

В зависимости от комнаты и того, находитесь ли вы дома, температуру в квартире можно регулировать. Например, когда вы уходите на работу, температуру во всем доме можно снизить до 16 градусов. Но ниже опускать ее не стоит – впоследствии придется потратить значительно больше электроэнергии, чтобы вернуть ее к желаемой.

В гостиной и спальне часто достаточно 16–18 градусов, но при такой температуре за появлением плесени нужно следить особенно внимательно и не медлить с реагированием.

Также следует проявлять осторожность в отношении отметки "5" на термостате. Многие украинцы включают ее, когда в помещении холодно, потому что думают, что так комната нагреется быстрее всего. Но это не так – более высокая отметка лишь задает более высокую целевую температуру, поэтому держать батарею постоянно на максимуме точно не следует – именно это приводит к непомерным счетам за отопление.

К слову, украинцы допускают еще одну неочевидную ошибку, из-за которой теряют деньги на отоплении – и касается она проветривания. Определенно не стоит надолго оставлять окно в режиме проветривания, то есть слегка приоткрытым сверху, пишет Федеральное министерство окружающей среды Германии.

Это охлаждает стены возле окна, а вот воздух в комнате обновляется медленно. Зато немцы зимой используют другой метод, для которого у них есть отдельное слово – Stoßlüften.

Для этого радиатор нужно выключить или уменьшить нагрев, а затем открыть окно настежь на 3–5 минут. Если есть возможность, желательно еще и открыть окна с противоположных сторон дома, чтобы создать сквозняк и быстрее обновить воздух.