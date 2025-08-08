Украинцы, выезжающие за границу, очень часто ищут разнообразную работу – но иногда эта работа оказывается совсем не тем, чего можно ожидать.

Украинцам за рубежом часто приходится сталкиваться с безработицей, и поэтому люди берутся за любую работу, сообщает 24 Канал со ссылкой на roksi.sk.

Интересно Если заберут доход – выжить не удастся: сколько украинцев за рубежом имеют оплачиваемую работу

Худшая работа в Испании по мнению украинки

Украинка рассказала, что искала работу в Испании и наткнулась на предложение в Фейсбуке. Работа казалась несложной – сбор оливок и апельсинов неподалеку от Сивильи. Работодатель пересмотрел документы и согласился оформить номер Seguridad Social, без которого не зарегистрировать трудовой договор.

Оплата должна была быть по выработке – и девушка на нее согласилась. Снимать деньги должны были только за жилье – 150 евро. Но когда украинка прибыла на работу, оказалось, что условия там совсем не такие, как обещалось.

Украинка рассказала о худшей работе, что она имела в Испании: смотрите видео

Оказалось, что жилье стоило не 150 евро, а 180 – это очень плохие условия. Ежедневно работников вывозили на поле, и дорога только в одну сторону занимала час – полтора. Кроме того, за доезд также брали деньги – 6 евро.

В квартире, в которую поселили девушку, не было газа, и нужно было самой покупать газовый баллон. Деньги также снимали за все инструменты: ведра, ножницы, сетки – даже если их не выдавали.

Работали 5 – 6 часов, а не 8, как обещали. И зарплата после всех отчислений выходила 30 – 35 евро в день, – поделилась блогерша.

Кроме того, обещанного номера Seguridad Social работодатель так и не оформил, и девушка из-за этого работала нелегально. Но на этом сюрпризы не закончились: когда украинка договорилась об окончании работы и отъезд, ее должны были рассчитать в пятницу. Зато в обещанный день денег не выдали.

Деньги я еле выбила, в конце концов он рассчитался. Но интересно то, что он отнял еще 12 евро за шашлык, которым он угостил нас в одно воскресенье. Хотя я тогда спросила, нужно ли что-то с собой брать, и он сказал "нет", – добавила девушка.

Блогерша подытожила, что за рубежом не стоит доверять объявлениям о работе в Фейсбуке, и однозначно нужно проверять документы, условия проживания, доезд и отчисления. Также нужно всегда требовать официальное оформление.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как могут обманывать на работе в Германии.