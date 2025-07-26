Девушка заметила, что это ее личный опыт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @the_sukmana.

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Что украинка рассказала о работе в Германии?

Анастасия отметила, что любит немцев, однако, по ее словам, следует остерегаться тех, которые "имеют влияние".

Я очень люблю немцев, честно. В большинстве они все добрые и помогут вам, чем смогут. Но те, которые имеют хотя бы малейшее влияние на вашу жизнь или какое-то будущее, обязательно этим воспользуются, чтобы показать вам, какое вы дно,

– сказала она.

Девушка начала с того, что людей, которые не знают немецкий, часто обманывают. По документам все может быть хорошо, однако на практике что-то может не сходиться.

Поэтому здесь каждый второй имеет адвоката или юриста для того, чтобы как-то защитить свои права, потому что сам ты не вывезешь. Второе, вам не стоит вкладывать все свои силы в работу,

– заявила Анастасия.

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Украинка также посоветовала не перерабатывать, потому что это не всегда ценят. За это редко хвалят и скорее наоборот – от вас могут начать требовать больше.

К слову, ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы прожить без социальной помощи.