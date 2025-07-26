Дівчина зауважила, що це її особистий досвід. Про це пише 24 Канал із посиланням на @the_sukmana.

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Що українка розповіла про роботу в Німеччині?

Анастасія наголосила, що любить німців, проте, за її словами, слід остерігатися тих, які "мають вплив".

Я дуже люблю німців, чесно. В більшості вони всі добрі та допоможуть вам, чим зможуть. Але ті, які мають хоча б найменший вплив на ваше життя чи якесь майбутнє, обов'язково цим скористаються, щоб показати вам, яке ви дно,

– сказала вона.

Дівчина почала з того, що людей, які не знають німецькою, часто обманюють. За документами все може бути добре, однак на практиці щось може не сходитися.

Тому тут кожен другий має адвоката або юриста для того, щоб якось захистити свої права, бо сам ти не вивезеш. Друге, вам не варто вкладати всі свої сили в роботу,

– заявила Анастасія.

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Українка також порадила не перепрацьовувати, тому що це не завжди цінують. За це рідко хвалять і радше навпаки – від вас можуть почати вимагати більше.

До слова, раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти у Німеччині, щоб прожити без соціальної допомоги.