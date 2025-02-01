У селищах життя дешевше, однак навряд у кожному відділеному містечку Німеччини знайдеться робота, яка дозволить покрити витрати на родину. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.

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Ціни на проживання у Німеччині

Як зазначають журналісти, найменші витрати на родину у Німеччині становлять 1 500 євро. Найбільше витрати йдуть саме на оренду житла, ціни на яку варіюються залежно від міста:

Мюнхен – від 1 023 євро у віддаленому районі міста;

Берлін – від 907 до 1 331 євро;

Штутгарт – від 787 до 1 278 євро;

Франкфурт – від 878 до 1 143 євро;

Гамбург – від 803 до 1 056 євро;

Кельн – від 678 до 906 євро.

Варто зауважити, що житло там часто здають без меблів, тож це додаткові витрати. Однак вживані предмети побуту можна придбати за дуже низькою ціною.

Також у Німеччині кожне домогосподарство має вносити плату на суспільне мовлення у розмірі 18,36 євро на місяць.. Незалежно від того, чи дивитеся ви німецьке телебачення, й чи слухаєте радіо.



У Німеччині доведеться платити за медстрахування / Pexels

Далі йдуть не менш важливі за житло витрати, зокрема харчування. Вартість середнього тижневого кошика на 1 людину сягає приблизно 100 євро.

А ще у Німеччині обов'язкове медичне страхування – сума внеску за державну страховку становить приблизно 170 євро на місяць з людини.

Крім цього, завжди є додаткові витрати, як от: оплата мобільного зв'язку та інтернету, проїзний або бензин, оплата за освіту дітей тощо.

Тож загалом щомісячний дохід для різних категорій населення повинен становити: