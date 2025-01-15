Від величних замків до загадкових озер – про найкрасивіші місця Німеччини розповідає сервіс TransferGo.

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Саксонська Швейцарія, Саксонія

Саксонська Швейцарія (Sächsische Schweiz) розташована серед скель, на південь від Дрездена.

У цьому районі є дивовижні пам’ятки, які підкорять ваше серце та забезпечать багато вподобайок у соцмережах. Наприклад, мальовничий міст Бастай, який височіє над річкою Ельба.



Міст Бастай у Саксонській Швейцарії / Pexels

До слова, у 1990 році частину Саксонської Швейцарії оголосили національним парком.

Міст Ракотцбрюке, Саксонія

Ще одна дуже цікава локація у Саксонії – міст Ракотцбрюке (Rakotzbrücke), розташований у парку Кромлау.

Це надзвичайна споруда XIX століття. Якщо дивитися на міст з берега, то він разом зі своїм відображенням у воді наче утворює кам’яне коло, яке нагадує магічний портал.

Через це Ракотцбрюке часто називають "мостом Диявола", однак він більше схожий на прохід у рай.



Міст Ракотцбрюкке у Саксонії / Pexels

Герліц, Саксонія

Саксонія продовжує дивувати. Якщо вже поїхали в ті краї, то радимо заїхати у місто Герліц.

У 2017 році Герліц виграв нагороду European Location Award як найкраще місце для знімання фільмів.

Ви могли бачити його у таких відомих фільмах, як "Готель Гранд Будапешт" (2014) Веса Андерсона і в "Безславних виродках" (2009) Квентіна Тарантіно.



Герліц – місто, де знімають фільми / Pexels

Герліц "грав роль" Лондона, Парижа, Берліна і не просто так. Це, без перебільшення, одне з найгарніших маленьких містечок світу.

Озеро Айбзее, Баварія

Це озеро вважається одним із найкрасивіших у Баварських Альпах. Воно розташоване біля підніжжя найвищої гори Німеччини (Цугшпітце).

Айбзее особливе тим, що у ньому кришталева чиста вода зеленого кольору.

Вид на озеро відкривається з канатної дороги Цугшпітце та однойменної баварської залізниці. Крім цього, водойму оточує мальовнича стежка, прогулюючись якою, ви можете спостерігати прекрасні пейзажі Баварських Альп.



Озеро Айбзее у Баварських Альпах / Unsplash

Ротенбург-на-Таубері, Баварія

Ротенбург-на-Таубері щороку приваблює мільйони туристів. І це не дивно, адже там гарно, немов у казці. Різнокольорові будинки, червоні дахи, бруківка, мальовничі види та річка немов перенеслися в реальність зі сторінок книжок братів Грімм.

До слова, хоч до зимових свят далеко, щороку у грудні там проводять один із найкращих різдвяних ярмарків країни. Однак ми дуже радимо внести це місто у свій маршрут у будь-яку пору року.



Ротенбург-на-Таубері підкорить ваші соцмережі / Pexels

Кельнський собор, Північний Рейн-Вестфалія

Кельнський собор – найбільша готична церква Німеччини, яку будували понад 600 років. Перший камінь у фундамент собору заклали 15 серпня 1248 року, а зведення завершили 16 жовтня 1880 року.

Головними визначними пам’ятками будівлі є подвійні шпилі, вітражі та Храм Трьох Королів, де, за життєписом єпископа Євсторгія, зберігаються останки Трьох мудреців.

У соборі проводять різноманітні екскурсії. Можна не лише піднятися на оглядову вежу, а й спуститися у підземелля, де тривають археологічні розкопки.

Там можна дізнатися багато цікавого і побачити фундаменти веж, зовнішніх мурів і навіть підмурки для колись запланованих вівтарів.



Величний Кельнський собор / Unsplash

Однак цей собор вартує навіть того, щоб просто подивитися на нього.