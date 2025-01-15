От величественных замков до загадочных озер – о самых красивых местах Германии рассказывает сервис TransferGo.
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Саксонская Швейцария, Саксония
Саксонская Швейцария (Sächsische Schweiz) расположена среди скал, к югу от Дрездена.
В этом районе есть удивительные достопримечательности, которые покорят ваше сердце и обеспечат много лайков в соцсетях. Например, живописный мост Бастай, который возвышается над рекой Эльба.
Мост Бастай в Саксонской Швейцарии / Pexels
К слову, в 1990 году часть Саксонской Швейцарии объявили национальным парком.
Мост Ракотцбрюке, Саксония
Еще одна очень интересная локация в Саксонии – мост Ракотцбрюке (Rakotzbrücke), расположен в парке Кромлау.
Это чрезвычайное сооружение XIX века. Если смотреть на мост с берега, то он вместе со своим отражением в воде как будто образует каменный круг, который напоминает магический портал.
Поэтому Ракотцбрюке часто называют "мостом Дьявола", однако он больше похож на проход в рай.
Мост Ракотцбрюкке в Саксонии / Pexels
Герлиц, Саксония
Саксония продолжает удивлять. Если уж поехали в те края, то советуем заехать в город Герлиц.
В 2017 году Герлиц выиграл награду European Location Award как лучшее место для съемок фильмов.
Вы могли видеть его в таких известных фильмах, как "Отель Гранд Будапешт" (2014) Уэса Андерсона и в "Бесславных ублюдках" (2009) Квентина Тарантино.
Герлиц – город, где снимают фильмы / Pexels
Герлиц "играл роль" Лондона, Парижа, Берлина и не просто так. Это, без преувеличения, один из самых красивых маленьких городков мира.
Озеро Айбзее, Бавария
Это озеро считается одним из самых красивых в Баварских Альпах. Оно расположено у подножия самой высокой горы Германии (Цугшпитце).
Айбзее особенное тем, что в нем кристально чистая вода зеленого цвета.
Вид на озеро открывается с канатной дороги Цугшпитце и одноименной баварской железной дороги. Кроме этого, водоем окружает живописная тропа, прогуливаясь по которой, вы можете наблюдать прекрасные пейзажи Баварских Альп.
Озеро Айбзее в Баварских Альпах / Unsplash
Ротенбург-на-Таубери, Бавария
Ротенбург-на-Таубери ежегодно привлекает миллионы туристов. И это неудивительно, ведь там красиво, словно в сказке. Разноцветные дома, красные крыши, брусчатка, живописные виды и река словно перенеслись в реальность со страниц книг братьев Гримм.
К слову, хоть до зимних праздников далеко, ежегодно в декабре там проводят одну из лучших рождественских ярмарок страны. Однако мы очень советуем внести этот город в свой маршрут в любое время года.
Ротенбург-на-Таубери покорит ваши соцсети / Pexels
Кельнский собор, Северный Рейн-Вестфалия
Кельнский собор – самая большая готическая церковь Германии, которую строили более 600 лет. Первый камень в фундамент собора заложили 15 августа 1248 года, а возведение завершили 16 октября 1880 года.
Главными достопримечательностями здания являются двойные шпили, витражи и Храм Трех Королей, где, по жизнеописанию епископа Евсторгия, хранятся останки Трех мудрецов.
В соборе проводят разнообразные экскурсии. Можно не только подняться на смотровую башню, но и спуститься в подземелье, где продолжаются археологические раскопки.
Там можно узнать много интересного и увидеть фундаменты башен, внешних стен и даже фундаменты для когда-то запланированных алтарей.
Величественный Кельнский собор / Unsplash
Однако этот собор стоит даже того, чтобы просто посмотреть на него.