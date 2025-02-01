В поселках жизнь дешевле, однако вряд ли в каждом отделенном городке Германии найдется работа, которая позволит покрыть расходы на семью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.
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Цены на проживание в Германии
Как отмечают журналисты, наименьшие расходы на семью в Германии составляют 1 500 евро. Больше всего расходы идут именно на аренду жилья, цены на которую варьируются в зависимости от города:
- Мюнхен – от 1 023 евро в отдаленном районе города;
- Берлин – от 907 до 1 331 евро;
- Штутгарт – от 787 до 1 278 евро;
- Франкфурт – от 878 до 1 143 евро;
- Гамбург – от 803 до 1 056 евро;
- Кельн – от 678 до 906 евро.
Стоит заметить, что жилье там часто сдают без мебели, поэтому это дополнительные расходы. Однако подержанные предметы быта можно приобрести по очень низкой цене.
Также в Германии каждое домохозяйство должно вносить плату на общественное вещание в размере 18,36 евро в месяц. Независимо от того, смотрите ли вы немецкое телевидение, и слушаете ли радио.
В Германии придется платить за медстрахование / Pexels
Далее следуют не менее важные за жилье расходы, в частности питание. Стоимость средней недельной корзины на 1 человека достигает примерно 100 евро.
А еще в Германии обязательное медицинское страхование – сумма взноса за государственную страховку составляет примерно 170 евро в месяц с человека.
Кроме этого, всегда есть дополнительные расходы, такие как: оплата мобильной связи и интернета, проездной или бензин, оплата за образование детей и тому подобное.
Поэтому в целом ежемесячный доход для различных категорий населения должен составлять:
- Для одного человека – от 1 500 – 2 000 евро;
- Для семьи из двух человек – 2 500 – 3 000 евро;
- Для семьи с детьми – от 3 500 евро.