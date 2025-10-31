Почти все говорят неправильно: почему Голландия и Нидерланды – не одно и то же
- Правительство Нидерландов попросило в 2020 году использовать официальное название "The Netherlands", а не "Голландия", для унификации международного бренда.
- Нидерланды принимают украинских беженцев, предоставляя бесплатную помощь с документами, языковыми курсами и поиском работы.
Многие называют эту европейскую страну Голландией, хотя на самом деле официальное ее название - Королевство Нидерландов. Кажется, что это просто мелочь, но для самих нидерландцев разница между этими понятиями имеет большое значение и даже влияет на имидж страны в мире.
Как и почему возникла эта путаница – расскажет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал GeoGlobeTales.
Немного географии
Нидерланды – это страна, расположенная на западе Европы и граничит с Германией, Бельгией и Северным морем. Название Nederland в переводе с нидерландского означает "низменные земли" – ведь около трети территории страны находится ниже уровня моря.
Страна состоит из 12 провинций, среди которых только две имеют название:
- Северная Голландия (Noord-Holland),
- Южная Голландия (Zuid-Holland).
Именно на их территории расположены крупнейшие и самые известные города – Амстердам, Роттердам, Гаага.
Историческое происхождение путаницы
В XVII веке, во время так называемого "Золотого века Голландии", именно эти две провинции были центром торговли, мореплавания и культуры. Голландские корабли бороздили моря, а купцы создавали колонии по всему миру. Из-за этого иностранцы привыкли называть всю страну "Голландией", отождествляя ее с самым влиятельным регионом. Так со временем название закрепилось в быту, языках и даже в спорте.
Оранжевым обозначена Голландия, а бежевым – остальная территория Нидерландов / Фото "Википедия"
Какова позиция страны по этому вопросу?
В 2020 году правительство Нидерландов официально попросило другие государства, СМИ и компании использовать только правильное название – The Netherlands, чтобы унифицировать международный бренд страны. Даже туристическое агентство Holland.com изменило свое название, чтобы избежать путаницы. Цель этой инициативы – показать, что страна гораздо больше и разнообразнее, чем только регионы Голландии.
Интересно знать! Как пишет Netherlands Embassy, Амстердам является столицей Нидерландов, но правительство и король работают в Гааге. Часть Нидерландов лежит за пределами Европы – например, на Карибских островах (Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен).
Итак, Голландия – это лишь часть Нидерландов, хотя исторически именно она сделала страну известной в мире.
Как Нидерланды принимают беженцев в 2025 году?
Нидерланды активно помогают Украине не только деньгами, но и принимая у себя украинских беженцев. В центрах размещения украинцы могут получить помощь с документами, банковскими картами, записаться на курсы нидерландского языка и получить поддержку в поиске работы.
Все это страна предлагает абсолютно бесплатно. Для того, чтобы воспользоваться этими правами, нужно зарегистрироваться в муниципалитете (gemeente) и в соответствующей системе учета (BRP) у себя по месту жительства в Нидерландах.