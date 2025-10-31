Почти все говорят неправильно: почему Голландия и Нидерланды – не одно и то же

Многие называют эту европейскую страну Голландией, хотя на самом деле официальное ее название - Королевство Нидерландов. Кажется, что это просто мелочь, но для самих нидерландцев разница между этими понятиями имеет большое значение и даже влияет на имидж страны в мире.

Как и почему возникла эта путаница – расскажет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал GeoGlobeTales.

Смотрите также Нидерланды предоставляют Украине 25 миллионов евро на закупку газа и энергетику

Немного географии

Нидерланды – это страна, расположенная на западе Европы и граничит с Германией, Бельгией и Северным морем. Название Nederland в переводе с нидерландского означает "низменные земли" – ведь около трети территории страны находится ниже уровня моря.

Страна состоит из 12 провинций, среди которых только две имеют название:

Северная Голландия (Noord-Holland),

Южная Голландия (Zuid-Holland).

Именно на их территории расположены крупнейшие и самые известные города – Амстердам, Роттердам, Гаага.

Историческое происхождение путаницы

В XVII веке, во время так называемого "Золотого века Голландии", именно эти две провинции были центром торговли, мореплавания и культуры. Голландские корабли бороздили моря, а купцы создавали колонии по всему миру. Из-за этого иностранцы привыкли называть всю страну "Голландией", отождествляя ее с самым влиятельным регионом. Так со временем название закрепилось в быту, языках и даже в спорте.



Оранжевым обозначена Голландия, а бежевым – остальная территория Нидерландов / Фото "Википедия"

Какова позиция страны по этому вопросу?

В 2020 году правительство Нидерландов официально попросило другие государства, СМИ и компании использовать только правильное название – The Netherlands, чтобы унифицировать международный бренд страны. Даже туристическое агентство Holland.com изменило свое название, чтобы избежать путаницы. Цель этой инициативы – показать, что страна гораздо больше и разнообразнее, чем только регионы Голландии.

Интересно знать! Как пишет Netherlands Embassy, Амстердам является столицей Нидерландов, но правительство и король работают в Гааге. Часть Нидерландов лежит за пределами Европы – например, на Карибских островах (Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен).

Итак, Голландия – это лишь часть Нидерландов, хотя исторически именно она сделала страну известной в мире.

Как Нидерланды принимают беженцев в 2025 году?