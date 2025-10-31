Майже всі кажуть неправильно: чому Голандія і Нідерланди – не одне і те саме

Багато хто називає цю європейську країну Голландією, хоча насправді офіційна її назва – Королівство Нідерландів. Здається, що це просто дрібниця, але для самих нідерландців різниця між цими поняттями має велике значення – і навіть впливає на імідж країни у світі.

Трохи географії

Нідерланди – це країна, що розташована на заході Європи й межує з Німеччиною, Бельгією та Північним морем. Назва Nederland у перекладі з нідерландської означає "низинні землі" – адже близько третини території країни знаходиться нижче рівня моря.

Країна складається з 12 провінцій, серед яких лише дві мають назву:

Північна Голландія (Noord-Holland),

Південна Голландія (Zuid-Holland).

Саме на їхній території розташовані найбільші й найвідоміші міста – Амстердам, Роттердам, Гаага.

Історичне походження плутанини

У XVII столітті, під час так званого "Золотого віку Голландії", саме ці дві провінції були центром торгівлі, мореплавства й культури. Голландські кораблі борознили моря, а купці створювали колонії по всьому світу. Через це іноземці звикли називати всю країну "Голландією", ототожнюючи її з найвпливовішим регіоном. Так з часом назва закріпилася в побуті, мовах і навіть у спорті.



Помаранчевим позначена Голандія, а бежевим – решта території Нідерландів / Фото "Вікіпедія"

Яка позиція країни щодо цього питання?

У 2020 році уряд Нідерландів офіційно попросив інші держави, ЗМІ та компанії використовувати лише правильну назву – The Netherlands, щоб уніфікувати міжнародний бренд країни. Навіть туристичне агентство Holland.com змінило свою назву, аби уникати плутанини. Мета цієї ініціативи – показати, що країна набагато більша й різноманітніша, ніж лише регіони Голландії.

Цікаво знати! Як пише Netherlands Embassy, Амстердам є столицею Нідерландів, але уряд і король працюють у Гаазі. Частина Нідерландів лежить за межами Європи – наприклад, на Карибських островах (Аруба, Кюрасао, Сінт-Мартен).

Отже, Голландія – це лише частина Нідерландів, хоча історично саме вона зробила країну відомою у світі.

